NİĞDE (AA) - Bor ilçesinde, Niğde Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Niğde Huzur Güven Uygulaması 2" gerçekleştirildi.

Polis ve jandarma ekiplerince Bor ilçesinde ortaklaşa düzenlenen "Niğde Huzur Güven Uygulaması 2" ile ilçede faaliyet gösteren eğlence mekanlarında kontroller yapıldı.

Denetimlerde çalışma izin belgesi bulunmayan yabancı uyruklu 7 kadın ile konsomatris olarak çalışan 2 kişi tespit edildi.

Yapılan aramalarda da ruhsatsız av tüfeği, tabanca, şarjör, 7 tabanca mermisi, 7 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

İşletmeler hakkında, izinsiz yabancı uyruklu şahıs çalıştırma ve kapalı mekanda sigara içilmesine izin verilmesi dolayısıyla işlem yapıldı, kaçak çalışan yabancı uyruklu kadınlar da İl Göç İdaresine teslim edildi.