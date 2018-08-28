Borç yapılandırmasında ödeme uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Akdeniz, borç yapılandırmalarında ilk taksit ödemesinin 31 Ağustos 2018 tarihinde sona erdiğini hatırlattı.

Akdeniz, yaptığı yazılı açıklamada, ilgili kanun hükümleri gereğince alacakların yeniden yapılandırılması kapsamında ödemelerin belirlenen tarihlerde yapılması gerektiğine vurgu yaparak, 31 Ağustos'ta sona erecek olan ilk taksinin internet bankacılığı ve kurumun internet sitesinden kredi kartı ile ödenebileceğini belirtti.

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin, yapılandırma kapsamındaki ödemelerini "Yapılandırma işveren" seçeneği ile yapmalarının önemli olduğuna dikkat çeken Akdeniz, şunları kaydetti:

"İşverenlerimiz taksit ödemelerini bankalar vasıtasıyla ve internet bankacılığı ile ödeyebilecekleri gibi kurumumuz internet sitesinden 'e-SGK, İşveren kart ile ödeme' menüleri aracılığıyla kredi kartı ile de ödeyebileceklerdir. Yapılandırma kapsamındaki taksitlerinin tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde ödemek isteyen işverenlerimiz, ödeme planları ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce peşin ödeme başvurusuna çevrilip, peşin ödeme planı oluşturularak ödeyebilirler.

Ödeme tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş taksitlerin bulunması halinde ise bu taksitler geç ödeme zammıyla birlikte ödenir. İşverenler ise kalan taksitlerinin tamamını ödemek istediklerinde ödeme planlarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, ödeyebileceklerdir."