BonusFlaş 3. yılında 6 milyon indirme sayısına ulaştı

İSTANBUL (AA) - Garanti'nin BonusFlaş uygulaması 3. yılında 6 milyon indirme sayısına ulaşarak Türkiye'nin en çok tercih edilen mobil cüzdanı oldu.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Bonus'un, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran ve sektöründe bir "ilk" olan BonusFlaş uygulaması 3. yılını geride bırakırken, 6 milyon indirme sayısıyla ülkemizde en çok kullanılan mobil cüzdan oldu.

Türkiye'de ve dünyada ilk örneklerden biri olan, kampanya ve kart bilgileriyle ödeme fonksiyonunu birleştiren uygulama üzerinden bugüne kadar 22 milyon kampanya katılımı, 4,3 milyon finansal işlem ve 4 milyon ödeme işlemi gerçekleştirildi.



BonusFlaş uygulamasının içinde yer alan GarantiPay ise kullanıcılarına online alışveriş ödemesinde sağladığı hız, kolaylık ve güvenlik standartlarıyla, e-ticaret pazarının en çok tercih edilen ödeme seçeneklerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bugün 6 milyon BonusFlaş kullanıcısı, Türkiye'nin önde gelen web sitelerinin de aralarında bulunduğu 1800'e yakın sitede ve mobil uygulamada GarantiPay ile ödeme yapabiliyor, çeşitli kampanyalardan da yararlanabiliyor.

BonusFlaş ülkemizin önde gelen platformlarının yanı sıra Garanti Bankası kredi kartı sahiplerine "gib.gov.tr"de online vergi ödemesi imkanı da sağlayan ilk cüzdan olarak hizmet vermeye devam ediyor. Kullanıcılar, tekstilden gıda sektörüne kadar çok sayıda alışveriş sitesi/ mobil uygulamada geçerli kampanyalar kapsamında GarantiPay ile yapılan ödemelerde daha fazla bonus/mil kazanabiliyor.

Yenilikçi ödeme alternatifleri sunan BonusFlaş ile Android işletim sistemli telefonlarda plastik karta gerek kalmadan tüm temassız POS cihazlarında mobil ödeme yapılabiliyor. Mobil Ödeme ile 90 TL altı işlemlerde telefonun POS’a yaklaştırılması yeterli oluyor. Akaryakıt alımında anlaşmalı BP istasyonlarında hayata geçirilen BP’de Araçta Ödeme ile BonusFlaş kullanıcıları araçlarından inmeden akaryakıt ödemelerini kredi kartından saniyeler içinde gerçekleştirebiliyor.





- "22 milyon kampanya katılımı sağlandı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, BonusFlaş'ın üç yıl içinde kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalardan biri olmasının önemli bir başarı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en çok sevilen ve yenilikçi kredi kartı Bonus’un, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran ve sektöründe bir ilk olan BonusFlaş uygulaması 3. yaşını kutluyor. Bu süre içinde ulaştığımız 6 milyon indirme sayısı ve her 10 kişiden 9'unun tekrar kullanması, uygulamanın müşterilerimiz nezdinde ne derece önemli değer yarattığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Evlioğlu, ulaştığı görüntülenme sayısı, gerçekleştirilen finansal işlemler ve ödemelerin yanı sıra yaklaşık 22 milyon kampanya katılımının sağlandığı BonusFlaş'ın, müşterilerin kendilerine en uygun kampanyayı seçip en kazançlı şekilde alışveriş yapmasını sağlayan önemli özellikleriyle yenilikçi olduğu kadar ihtiyaca cevap veren yönleriyle de öne çıktığını kaydetti.

Diğer yandan, uygulamaya entegre ettikleri ödeme çözümü GarantiPay'in ise e-ticarette fark yaratan güvenlik, hız ve kullanım kolaylığıyla alışveriş döngüsünü tamamlayarak kullanıcılara önemli bir değer oluşturduğunu aktaran Evlioğlu, "Müşterilerimizin BonusFlaş ve GarantiPay’e gösterdiği ilgiden çok memnunuz. Son bir yıl içerisinde uygulamamıza BP’de Araçta Ödeme, kart başvuru ve limit takibi, 24 saat geçici kapama ile dijital ekstre tercihi yapma özellikleri de ekleyerek yeni fonksiyonlar kattık. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.