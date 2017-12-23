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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksaklıkların yaşandığı bildirildi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 09:58
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
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BOLU/DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksaklık yaşanıyor.

Bölgede dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Kar yağışı Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde Sarıçökek, 1, 2 ve 3. viyadüklerle Bolu bölümünde Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Yumrukaya ve Dağkent mevkilerinde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında güzergahta sürekli kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kayan ve makaslayan tırlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Otoyolun Ankara istikametinde 1, 2 ve 3. viyadükler mevkilerinde zaman zaman kayan ve makaslayan tırlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Öte yandan, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde de kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede görev yapan karayolları ekipleri, ulaşımın açık kalması için aralıksız karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bolu kent merkezinde de kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olduğu kent merkezinde belediye ekipleri kar küreme çalışması yaparken, temizlik görevlileri ise sokak ve caddelerde biriken karları temizliyor.

Muhabirler: Zafer Göder, Tayyib Hoşbaş

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Bolu DağıKar YağışıTürkiyeYol Açık MıYol Kapalı
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