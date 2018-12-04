Boğazlıyan'da Sıfır Atık Projesi'ne destek

YOZGAT (AA)- Boğazlıyan'da atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan 'Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde Boğazlıyan Kaymakamlığınca okullara plastik ve kağıt atık için geri dönüşüm konteyneri dağıtıldı.

Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sıfır atık projesinin bulunduğunu belirterek, bu proje ile ilk önce israfın önlenmesi, kaynakların etkin kullanılması ve daha az atık oluşmasının sağlanmasının hedeflendiğini belitti.

Proje kapsamında Boğazlıyan Kaymakamlığı olarak sıfır atık projesine destek vermek amacıyla tüm okullara plastik ve kağıt atık için geri dönüşüm konteyneri verdiklerini aktaran Sinanoğlu, "Bu projede sistem oluştuktan sonra cam ve şişe gibi maddeler için de konteyner vereceğiz. Okullardan sonra camiler ve kamu kurumlarına da konteynerler dağıtılacak. Buradaki asıl amaçlardan bir tanesi ise özellikle çocuklarda çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamaktır." dedi.

Konteyner dağıtım programına, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Boylu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ve okul müdürleri katıldı.



