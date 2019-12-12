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Boğazlıyan'da ödüllü fotoğraf yarışması düzenlendi

YOZGAT (AA) - Boğazlıyan'da Kaymakamlık ve Belediye, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla "Boğazlıyan Kış Safari Fotoğraf Yarışması" düzenledi. Kaymakam Fatih Okumuş, yarışmada ilçe sınırları içindeki yaşam...

Genel 12.12.2019, 16:16
Boğazlıyan'da ödüllü fotoğraf yarışması düzenlendi
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YOZGAT (AA) - Boğazlıyan'da Kaymakamlık ve Belediye, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla "Boğazlıyan Kış Safari Fotoğraf Yarışması" düzenledi.

Kaymakam Fatih Okumuş, yarışmada ilçe sınırları içindeki yaşam görüntülerinden oluşan fotoğrafların değerlendirileceğini söyledi.

Okumuş, "Fotoğraflarda Boğazlıyan'a özgü her türlü kış mevsimi ile ilgili güzellikler yer alacak. Boğazlıyan'ın tarihini, yerel yaşamını, doğal güzelliklerini, köylerini, insan portrelerini gelecek nesillere aktaracak olan fotoğraflar ilçenin görsel hafızasının oluşturulmasına katkı sağlayacak. Ayrıca fotoğraf sanatının tanıtılması, geliştirilip yaygın hale getirilmesi ve fotoğraf sanatına yeni, çağdaş ve özgün çalışmaların kazandırılması hedefleniyor." dedi.

Yarışmanın 31 Ocak 2020'de sona ereceğini aktaran Okumuş, sonuçların 17 Şubat'ta açıklanacağını, birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verileceğini belirtti.

#Boğazlıyan #yarışma
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