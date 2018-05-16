Boğazlıyan'da motosikletli polis timi göreve başladı

YOZGAT (AA) - Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğünde motosikletli trafik timi göreve başladı.

İlçe Emniyet Müdürü Hasan Şahin, ilçenin trafik meselesinin çözümüne katkıda bulunmak için çalışmalar yaptıklarını ve ilçede motosikletli trafik timi oluşturduklarını söyledi.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına emniyet teşkilatı olarak gece gündüz görev yaptıklarını belirten Şahin, "Emniyet araç parkına dahil olan motosikletle daha seri ve kolay hizmet verilebilecek. Halkımızın güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması çağdaş devletin temel görevlerindendir. Polis teşkilatımız da adalet ve eşitlik çerçevesinde yasalardan aldığı gücü milletimizden aldığı destekle birleştirerek canı pahasına halkımızın güvenliğini sağlamaya devam ediyor." dedi.



