Boğazlıyan’a ORAN desteği

YOZGAT (AA) - Boğazlıyan Kaymakamlığı tarafından "Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi" projesi kapsamında hazırlanan 3 proje, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenmeye uygun görüldü.

Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, gazetecilere yaptığa açıklamada, ilçenin kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç analizinin yapılarak hedeflerin belirlendiğini söyledi.

Hedefler içerisinde yer alan üç önceliği projelendirerek ORAN'a sunduklarını anlatan Sinanoğlu, "Dezavantajlı kesimlerimizden olan kadınlarımızın sosyal hayata katılımları, eğitimde yenilikçi uygulamalar ve gençlerimizin spor ve değişik aktivitelerle zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik hazırladığımız projeler ORAN tarafından desteklenmeye uygun görüldü." dedi.

Toplam proje değerinin yaklaşık bir milyon lira olduğunu aktaran Sinanoğlu, şu bilgileri verdi:

"Boğazlıyan Hanımeli El Ürünleri ve Yiyecek Pazarı Projesi ile dezavantajlı kesimlerimizden olan kadınlarımızın ürettikleri el ürünleri ve yiyecekleri satarak ev ekonomisine katkı sağlamaları, değişik eğitim, faaliyetlerle sosyal hayata katılımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Yine 'Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar' adlı proje ile eğitimde akademik başarının artırılması hedeflenmektedir. Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın spor ve değişik aktivitelerle zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik hazırladığımız bu proje de Orta Anadolu Kalkınma Ajansınca desteklenmiş olacaktır."



