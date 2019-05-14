Boğazlıyan Şeker'in FETÖ sanığı eski müdürü hakim karşısında

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi eski müdürü hakim karşısına çıktı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanık B.K. ve avukatları hazır bulundu.

Sanık B.K, esasa ilişkin savunmasında, terör örgütü adına himmet topladığı ve zarf dağıttığı iddialarının doğru olmadığını öne sürdü.

Kapatılan Zaman gazetesi aboneliğini 17/25 Aralık sürecinden sonra sonlandırdığını iddia eden sanık, beraatini istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen İ.Y, fabrika yönetiminin, çalışan işçilerden zaman zaman "himmet" adı altında para topladığını söyledi.

Tanık B.K. de daha önce şeker fabrikasının meydan vardiya sorumlusu olduğunu, "himmet" olarak kendisinden 400 lira, emrindeki işçilerden ise 100 lira talep edildiğini, vermeyince ve FETÖ'cüleri ifşa edince işten atıldığını öne sürdü.

Tanık N.Z. ise fabrikada geçici işçi olarak çalıştığını, yöneticilerin kadrolu işçilerden "himmet" istediğini ifade etti.

Tanık Z.Ş. de daha önce fabrikada kalite kontrol şefi olarak çalıştığını belirterek, "Sanık, fabrikada sohbetleri organize ederdi, katılmayanlar dışlanırdı. Sanık tarafından bana ve çalışanlara yönelik sohbetlere katılmam yönündeki telkinler bizi örgüte kazandırmak içindi." diye konuştu.

Tanık E.S. ise sanığın işçilerden, kapatılan Zaman gazetesine abone olmalarını ve "himmet" vermelerini istediğini savunarak, sanığın talebini reddedince işten çıkarıldığını söyledi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.