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Boğazlıyan Şeker'de kampanya dönemi bitti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker'e bağlı Boğazlıyan Şeker fabrikasının 105 gün süren11. kampanya dönemi sona erdi.Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,...

29 Aralık 2017 Cuma 16:46
Boğazlıyan Şeker'de kampanya dönemi bitti
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker'e bağlı Boğazlıyan Şeker fabrikasının 105 gün süren11. kampanya dönemi sona erdi.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 105 günlük kampanya süresi içerisinde 1 Milyon 450 bin ton pancar işlendiğini ve bu süre zarfında 203 bin ton şeker elde edildiğini, kampanya süresi içerisinde bin 232 kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Akay, şeker fabrikalarında çalışanların maaşları ve çiftçilerin pancar bedellerinin ödenmesinde hiçbir sorun yaşanmadığını ve ödemelerin zamanında yapıldığını da belirterek bu durumun Kayseri Şeker’in büyüklüğünü ortaya koyduğunu kaydetti.

Kampanya kapanış törenine Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu,Yönetim Kurulu üyeleri Harun Halıcı, Hurşit Dede, Denetim Kurulu Üyelerinden Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın Yönetim Kurulu Üyelerinden Abdullah Borazan, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları Hulusi Yüksel, Sırrı Doğanlı ve çalışanların katıldığı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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