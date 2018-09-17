Boğazlıyan Şeker Fabrikasında alım başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikasına bağlı Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nın 12'nci kampanya dönemi başladı.

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, kampanya dönemi açılışı dualar eşliğinde kesilen kurbanın ardından yapıldı.

Kampanya döneminin ilk pancarlarını teslim eden çiftçiler Mustafa Özgül, Recep Bilir ve Nurullah Karaca'ya fabrika yönetimi tarafından bilgisayar hediye edildi.

Pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla düzenlenen törene, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür Yardımcıları Sırrı Doğanlı, Kazım Duygulu, Boğazlıyan Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Mustafa Gökhan Gürek, İşletme Koordinatörü Mustafa Şafak ve Kayseri Şeker Fabrikası İşletme Koordinatörü Burak Karaaslan ile çiftçiler ve çalışanlar katıldı.