Boğazılyan'da halkın şeker ve tansiyonu ölçüldü

YOZGAT (AA) - Yozgat Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde halkın tansiyon ve şekerini ölçüp, sağlıklı beslenme ile prostat kanseri hakkında bilgilendirme broşürü dağıttı.

Boğazlıyan Cumhuriyet Meydanı’nda açılan stantta, sağlıklı yaşam ve kanser hakkında bilgilendirilen vatandaşların, şikayetleri dinlenirken tansiyon ve kan şekeri ölçümleri de yapıldı.

Yapılan uygulama hakkında bilgi veren Dr. Selim Çetintaş, insanların sağlığını kaybettikten sonra doktora gittiğini belirterek, "Tansiyon ve kan şekeri ölçümü yaparak hastalık sınırında olan kişilerde, farkındalık oluşturma, erken sağlık tesislerine yönlendirmek, halkımızda duyarlılık oluşturma adına böyle bir etkinlik düzenlemek istedik." dedi.

Şekeri ve tansiyonu yüksek tespit edilen vatandaşları hastaneye yönlendirdiklerini anlatan Çetintaş, ayrıca giderek artan prostat kanseri hakkında bilgilendirme yaptıklarını ifade etti.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin de Yozgat’ta sağlık hizmetlerinde farkındalık oluşturma, sağlık hizmetlerine ulaşılmayı kolaylaştırma adına etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Sağlık hizmeti süreklilik arz eder. Bu anlayışla il genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğümüz çalışanlarının farkındalık oluşturma adına düzenlediği etkinlikten dolayı kendilerini kutluyorum." diye konuştu.







