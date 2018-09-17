Boğaziçi Film Festivali'nden Loznitsa'ya Onur Ödülü verilecek

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı, TRT'nin ise Kurumsal İş Ortağı olduğu festival, 26 Ekim'de başlayacak.

Geleneksel tarih anlayışını ters yüz eden bakışı ve seyirciyi rahatsız etmekten çekinmeyen duruşuyla tanınan usta yönetmen, festivale özel masterclass eğitimi de verecek.

Festivalin "Retrospektif" adlı bölümüne de ev sahipliği yapacak olan Loznitsa'nın 3'ü Türkiye prömiyeri olmak üzere 4 filmi programda yer alacak. Cannes'ın Belirli Bir Bakış bölümünden En İyi Yönetmen ödülüyle dönen yönetmenin, Donbass Savaşı'nı konu alan kara mizah türündeki filmi "Donbass", 1930'lu yıllardaki Rusya'yı bugüne dek yayınlanmamış fotoğraflar ve görüntüler eşliğinde anlattığı "Process" ve Berlin'de yaşayan eski Sovyet ülkesi vatandaşlarının Kızıl Ordu'nun Nazilere karşı kazandığı Zafer Günü'ndeki kutlamaları üzerinden anma ritüellerini sorgulayan gözlemci belgeseli "Victory Day", festivalde gösterilecek.

Etkinlikte ayrıca, Loznitsa'nın geçen yıl Cannes'da Altın Palmiye için yarışan ve Doğu Avrupa portresi çizen filmi "A Gentle Creature" da yönetmenin katılımıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Festival, 3 Kasım'da sona erecek.