Boğanın saldırısına uğrayan besici öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 20 yıldır büyükbaş hayvancılık işiyle uğraşan 72 yaşındaki Hayrettin Yaman, elleriyle beslediği bir ton ağırlığındaki tosununun saldırısı sonucu yaşama veda etti.

Aşağı İğde Ağacı köyünde yaşayan Hayrettin Yaman, sabah saatlerinde evinin bahçesindeki ahıra hayvanlarına yem vermeye gitti. Ağılda zincirinden kurtulan tosunu fark eden Yaman, hayvanı tekrar zincirine bağlamak istedi.

Tosunun kendisine vurmasıyla yere düşen ve başından yaralanan Yaman'ın cenazesi, Beylikova'dan her gün kendisine ekmek getiren oğlu Adnan Yaman (45) tarafından bulundu. Ağılındaki ondan fazla hayvanından en sevdiği tosununun saldırısı sonucu yaşamını yitiren Yaman, 25 Eylül'de köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Babasının cenazesini bulan Adnan Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu elim olaydan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Yaman, babasının küçük yaştan beri hayvanlarla iç içe olduğunu anlatarak, "Babam 50 yıldır hayvanlarla birlikte. Hatta çoğu zaman onları tarar, temizlerdi. Sabah saat 7 gibi ağıla gitmiş. Hayvanın zincirden kurtulduğunu görünce bağlamak istemiş sanırım. Hayvan da babamı altına alıp ezmiş. Ağıla girdiğimde bedeni soğumuştu." dedi.

- "Tosunu kestik"

Jandarmanın incelemelerinin ardından tosunu kesme kararı aldıklarını ifade eden Yaman, şöyle konuştu:

"Ekmek almaya gitmiştim. Sadece 10 dakika beklese ben yetişecektim. Beklememiş. Kendi başına bağlayabileceğini düşünmüş sanırım. Evim ilçede olduğu için sabahları babama ekmek getiriyorum. Akşamında görüşmüştük. Sağlık problemi yoktu. Ekmeği alıp geldiğimde ağıldan ses duydum. Koşarak gittim. Babamın ayaklarını yerde görünce anladım. Hayvan babamı vurup ezmiş. Ben gelene kadar iş işten geçmişti. Olay yeri inceleme geldi, savcılık geldi. İncelemeler bittikten sonra kesim izni aldık ve tosunu kestik. Aynı ağılda yüz yüze gelmek istemedim. Sürekli onu görünce babam aklıma gelecekti. O psikolojiyi atamayacağımı düşündüm."

Aşağı İğde Ağacı Köyü muhtarı Lütfü Yaman da vefat eden Hayrettin Yaman'ın amcası olduğunu belirterek, "Olay sabah saatlerinde olmuş. Oğlu Adnan, babasını ağılda bulmuş. Hayvan amcama alışıkmış. Sürekli bakımını yapıyormuş. Eliyle beslediği bir hayvan. Biraz hareketli bir tosundu. Zincirinden kurtulunca amcamı altına alıp ezmiş. Amcam bu köyde 3 kez muhtarlık yaptı. Sevilen bir insandı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Amcasının oğlu Hayrettin Yaman'a Kur'an-ı Kerim okumak için köy mezarlığına gelen Niyazi Yaman (78) ise yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Yeğenim uzun yıllardır hayvancılık yapar. Bir tonluk hayvanlar bunlar. Durumu öğrenince üzüldük. Takdiri ilahi." ifadesini kullandı.



