MUĞLA (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine, 2019'un ilk üç aylık döneminde önceki yıllara göre ciddi bir artış yakaladıklarını söyledi.

Bu yıl Avrupa pazarının geri dönmesiyle birlikte hedeflenen rakamı yakalayacaklarını vurgulayan Bağlıkaya, gelirde de aynı şekilde artış beklediklerini belirtti.

Bu yılın son derece hızlı başladığını aktaran Bağlıkaya, durumun aynı hızla devam etmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

Bağlıkaya, Göbeklitepe'nin UNESCO tarafından "dünya mirası" olarak tescillendiğini, buranın çok özel bir yer olduğunu vurgulayarak, turizm ürünü olarak bakıldığında da Türkiye'deki eşsiz ürünlerden biri olduğunu ifade etti.

"Türkiye çok önemli bir merkeze kavuştu"

Pamukkale'nın, Kapadokya'nın, Efes'in ve Truva'nın yanında Göbeklitepe'nin de kendilerine çok önemli bir ürün daha kazandırdığına değinen Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Çok ciddi bir ilgi var. Şanlıurfa ve Gaziantep bölgesine bir milyona yakın bir turist hareketi bekleniyor. Oradaki ulaşım imkanları da ona göre artacak. Konaklama imkanları da yavaş yavaş gelişecek. Türkiye çok önemli bir merkeze kavuştu. O açıdan çok mutluyuz. Bodrum, dünyada tanınan destinasyonlardan bir tanesi. Bodrum'da yabancı ziyaretçi sayısında artış bekliyoruz. Önemli tur operatörleri nisan ayından itibaren buraya uçmaya başladılar. İnşallah bu sezon Bodrum'da da diğer sezonların üstünde bir rakamla kapatacağız."

Hint düğünlerine değinen Bağlıkaya, "Hint düğünleri, bizim dizi filmlerimizden etkilenen bir pazar. İstanbul ve Antalya'nın ardından Bodrum'da da bu tür talepler alınmaya başlandı. Hint düğünlerinin önemi o ülkedeki kanaat önderleri, gerçekten maddi gelirleri çok yüksek kişilerin katıldığı düğünler oluyor. Çok az kişi katılmasına rağmen çok önemli bir tanıtım vesilesi ve önemli bir döviz girdisi oluyor." diye konuştu.

İnsanların tatile çıkarken artık tek bir ürün için seyahat etmediğini, farklı arayışlar içerisinde olduklarını belirten Bağlıkaya, Bodrum Kalesi'nin de bu anlamda çok önemli bir yerinin olduğunu bildirdi.

Kalenin yeniden açılıyor olmasının son derece pozitif katkılar sağlayacağını anlatan Bağlıkaya, Bodrum'un tarihi ve turistik değerlerinin yanı sıra bölgeye özel gastronomisi, denizi, güneşi ve eşsiz koylarının olduğunu kaydetti.

Muhabir: Ali Ballı