BM'nin Kaşıkçı raporu uluslararası insan hakları kuruluşlarında yankı uyandırdı

NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunun yayımlanmasının ardından uluslararası insan hakları örgütlerinden açıklamalar geldi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HRW) yapılan yazılı açıklamada, "Callamard'ın Suudi Gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin adalet çağrısı, Suudi Arabistan'daki hak ihlallerinin izlenmesi için daha kapsayıcı bir sistemin oluşturulmasını sağlamalıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen HRW Cenevre Direktörü John Fisher, Suudi Arabistan'ın hesap vermeyeceğini bildiği müddetçe sistematik hak ihlalleri ve baskılarına devam edeceğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BM İnsan Hakları Konseyi üyeleri için Suudi Arabistan'daki muhaliflere karşı hoşgörüsüzlüğe ve yapılanların yanına kar kalması iklimine odaklanmak çok önemli. Suudi Arabistan'ın hak ihlalleri için hesap vermediği sistemi, Kaşıkçı'nın soğukkanlı ve vahşi bir şekilde öldürülmesine yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Af Örgütünden BM Genel Sekreterine çağrı

Uluslararası Af Örgütü (AI) Ortadoğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf da raporun ardından yaptığı yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Callamard'ın uluslararası soruşturma açılması tavsiyesine bir an önce uyma çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

BM'nin raporunda da görüldüğü üzere Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin atılan adımların yetersiz olduğunu ve insan haklarını ihlal ettiğini vurgulayan Maalouf, "BM Genel Sekreteri Guterres, tümda muhaliflerin, gazetecilerin, aktivistlerin ve insan hakları savunucularının hedef alınarak öldürülmesinin güçlü bir karşılık bulacağına ilişkin güçlü sinyal vermelidir." görüşünü paylaştı.

Maalouf, BM'nin söz konusu raporunun, yurt dışında yaşayan Suudi muhalif ve eleştirmenlerin hayatının tehlikede olduğunu gösterdiğini belirterek, Suudi Arabistan'da ifade özgürlüğüne karşı baskıcı politikaların son bulması çağrısı yaptı.

BM'nin Kaşıkçı raporu

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından açıklanan 101 sayfalık raporda, Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca, BM Genel Sekreteri Antoni

Muhabir: Dildar Baykan



