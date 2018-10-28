'BMGK'deki bazı ülkeler çıkarlarını, insani değerlerin üstünde tutuyor'

NEW YORK (AA) - DİLDAR BAYKAN - Myanmar İnsan Hakları Ağı (BHRN) Direktörü Kyaw Win, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyindeki bazı ülkelerin kendi çıkarlarını, insanlıktan üstün tuttuğu görülüyor. Bazı süper güçler Arakan konusunda önümüze engeller koyuyor." dedi.

Win, BM Güvenlik Konseyinde bu hafta yapılan Arakan oturumuna katılmak ve bazı temaslara bulunmak için geldiği New York'ta, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlarla ilgili krizdeki son durumu ve BM'nin tavrını AA muhabirine değerlendirdi.

Uluslararası toplumun Arakan krizi konusunda bölündüğüne işaret eden Win, "BM Güvenlik Konseyindeki bazı ülkelerin kendi çıkarlarını, insanlıktan üstün tuttuğu görülüyor. Bazı süper güçler Arakan konusunda önümüze engeller koyuyor. Bu ülkelerin adını vermek istemiyorum." diye konuştu.

İnsani değerlerin öncelikli olması gerektiğini belirten Win, "Bu konuda adalet de çok önemli. Adaleti ve hesap verme zorunluluğunu görmezden geldiğinizde, kan ve suç devam eder." ifadesini kullandı.

"Suçlular adalete teslim edilmeli"

Win, BM Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonunun yayımladığı ve 444 sayfadan oluşan raporlarda Arakanlı Müslümanların Myanmar ordusu tarafından, soykırım olarak tanımlanan 5 maddeden 4'üne maruz kaldığının belirtildiğini anımsatarak şunları söyledi:

"BM'nin yayımladığı bu rapor çok önemliydi. Çünkü Arakanlı Müslümanların tarihinde ilk defa uluslararası toplumda soykırıma maruz kaldıkları belirtildi. Bu rapordaki bulgular, suçluların hesap vermesi ve bu kişilere gerekli cezaların verilmesi için de önemli. Suçluları adalete teslim edemezsek, bu kişiler yaptıklarının yanına kar kalacağını düşünerek, bildiklerini okumaya devam eder. Bunu Myanmar tarihine baktığınızda net bir şekilde görebiliyorsunuz."

Myanmar'ın Kaçin, Karen ve Şan gibi eyaletlerinde de azınlıkların ciddi hak ihlallerine maruz kaldığına işaret eden Win, bu suçların sorumlusunun Myanmar ordusu olduğuna ve bu kişilerin adalete teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

"Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım devam ediyor"

Win, Arakan eyaletindeki son durum hakkında da "Şunu bilmek çok önemli: Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım devam ediyor, bitmedi. Bazı ülkelerin hala bu meseleyi hafife almaları beni çok şaşırtıyor. 21. yüzyılda böyle bir suçun işlenmesine izin verilmemeli ve uluslararası toplum uygun yöntemlerle bu konuyu ele almalı. Uluslararası toplumdaki bölünmüşlük dünya düzenine zarar veriyor." diye konuştu.

Arakan eyaletinde 500 bin kişinin gıda, tıbbi malzemeler ve temiz suya muhtaç şekilde yaşamak zorunda bırakıldığını ifade eden Win, şunları kaydetti:

"Tüm bunlara rağmen uluslararası toplum hala ciddi bir adım atmadı, vaktimizi boşa harcıyoruz. Arakan'daki son şiddet dalgasının başlamasının ardından 1 yıldan uzun zaman geçti. Bu konu sadece Myanmar'ın iç meselesi olmaktan çıkıp bölgesel bir nitelik kazandı. Myanmar ordusunun yarattığı mülteci akınıyla insanlar, Bangladeş, Malezya, Tayland, Endonezya ve Hindistan'a kaçtı. 100 binlerce insan mülteci konumunda. Eğer bir an önce gerekli adımlar atılmaz ve bu mesele böyle sürer ise bölgede büyük bir hasar oluşur."

"Myanmar'ın diğer bölgelerindeki Müslümanlara da zulmediliyor"

Arakanlıların Myanmar'daki Müslüman nüfusun sadece yüzde 30'unu oluşturduğuna işaret eden Win, "Myanmar genelinde yaşayan Müslümanların hepsi birçok zulümle karşı karşıya. Müslümanların girmesinin yasaklandığı 76 bölge var. Müslümanlara birçok yerde iş verilmiyor. Ayrıca vatandaşlıkları da sorun oluyor. Myanmar hükümeti onların kimliğine 'karışık kandan' kategorisinden olduklarını yazıyor. Bu kategoriyle birçok konuda ayrımcılığa ve hukuksuzluğa maruz kalıyorlar. Pasaport işlemleri daha uzun sürüyor, zaman zaman sorgulanıyorlar." dedi.

Win, 2018'in başından bu yana ülke genelinde 20 cami ve medresenin kapatıldığını ayrıca bazı kiliselerin de kapısına kilit vurulduğunu belirterek "Myanmar'da dini özgürlük tehdit altında." uyarısında bulundu.

"Türkiye Müslüman dünyasında büyük bir örnek oldu"

İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine çağrıda bulunan Win, "İİT ülkelerinin Myanmar hükümetine baskı yapmasını ve bu ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınmasına destek vermesini istiyoruz. Lütfen bize yardım edin." diye konuştu.

Win, Arakan krizinin çıktığı ilk günden Türkiye'nin bu konudaki çabalarına da dikkati çekerek "Türkiye halkına ve liderlerine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Müslüman dünyasında büyük bir örnek ve bu krize ilk cevap veren ülkelerden oldunuz. Yapılacak daha çok şey var. Tüm uluslararası toplumla çalışarak bu krizi çözüme kavuşturmalıyız. Eğer başka şeyler insani değerlerin üstünde tutulursa uluslararası barış ve refaha asla kavuşamayız." mesajını paylaştı.