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BMGK Suriye'de 'uygulanamayan ateşkesi' görüşecek

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de "uygulanamayan" ateşkes kararını görüşmek üzere yarın toplanacak.

06 Mart 2018 Salı 20:35
BMGK Suriye'de 'uygulanamayan ateşkesi' görüşecek
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'de ''uygulanamayan'' ateşkes kararını görüşmek üzere yarın toplanacağı bildirildi.

Fransa ve İngiltere'nin talebi üzerine, BMGK yarın kapalı oturumda Suriye'de 30 gün insani ateşkes kararının yürürlüğe girmesini görüşecek.

İngiliz diplomat Stephen Hickey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa ve Birleşik Krallık'ın BMGK'nin 2401 sayılı kararının uygulanmasının ''başarısız olduğunu'' ve bu konuyu görüşmek için ''acil toplantı'' talebinde bulunduklarını duyurdu.

BM Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı aldı ve gecikmesizin bu kararın uygulanmasını talep etti ancak taraflar bu kararı hala uygulamıyor.

Rusya ise BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Suriye rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Muhabir: Betül Yürük




Anahtar Kelimeler:
BMGKDünyaSuriye
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