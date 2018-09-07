BM'den Türkiye'deki Suriyelilere kira yardımı

GAZİANTEP (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından, çadır kentlerin boşaltılmasının ardından Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kiraladıkları evlere yerleşen Suriyeliler için gönderilen kira yardımları dağıtılmaya başlandı.

İslahiye ilçesindeki 1 No'lu Geçici Barınma Merkezi'nin boşaltılmasının ardından ilçe merkezinde kiraladıkları evlere yerleşen Suriyeliler, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde bulunan BMMYK'nin "Yer değiştirme fonu" kapsamında yaptığı 4 milyar liralık yardımdan yararlanmak için Dervişpaşa Mahallesi'nde bulunan Uzay Çatılı İslahiye Sebze Pazarı’nda konuşlanan mobil PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kiralık evlere yerleşen Suriyelilere, ailedeki kişi sayısına göre yardım yapılacağı öğrenildi.

Ödemeler 11 Eylül'de sona erecek.

Muhabir: Zekeriye Şimşek