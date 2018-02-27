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BM'den 'Suriye'de sözün bittiği yerdeyiz' açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "Sözün bittiği yerdeyiz artık, Suriye'de savaşın başladığı günden beri silahların susması çağrısı yapıyoruz. BM Güvenlik Konseyi kararları tamamen görmezden geliniyor." dedi.

27 Şubat 2018 Salı 23:47
BM'den 'Suriye'de sözün bittiği yerdeyiz' açıklaması
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'de insani ateşkes kararına rağmen çatışmaların devam etmesine ilişkin, "Sözün bittiği yerdeyiz artık, Suriye'de savaşın başladığı günden beri silahların susması çağrısı yapıyoruz. BM Güvenlik Konseyi kararları tamamen görmezden geliniyor." dedi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da yeryüzünde cehennemin yaşandığı sözünü hatırlattı.

Elleri tetikte olan bütün tarafların ve onlar üzerinde etkisi bulunan ülkelerin, Suriye halkının çektiği acılara bakıp çatışmalara son vermesi gerektiğini ifade eden Dujarric, "Sözün bittiği yerdeyiz artık, Suriye'de savaşın başladığı günden beri silahların susması çağrısı yapıyoruz. BM Güvenlik Konseyi kararları tamamen görmezden geliniyor." değerlendirmesinde bulundu.

BMGK'de 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu.

Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

Muhabir: Betül Yürük

Anahtar Kelimeler:
BMDoğu GutaDünyaStephane DujarricSuriye
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