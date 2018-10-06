ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano, "BM, 73 yıl önce oluşturulan ilkelerinden vazgeçmeyecektir ve bu ilkelerin arkasında sağlam bir şekilde durmaktadır." dedi.

BM Türkiye ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğinde örgütün 73'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Eymir Gölü'nde "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Sollorano, Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Osman Turan, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ün yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Sollorano, etkinlikte yaptığı konuşmada, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yürüyüşünün bu yıl Eymir Gölü'nde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu yürüyüşün aynı zamanda barış için yapıldığına işaret etti.

BM'nin 73 yıl önce üye ülkeler tarafından kurulduğunu hatırlatan Sollorano, "BM, 73 yıl önce oluşturulan ilkelerinden vazgeçmeyecektir ve bu ilkelerin arkasında sağlam bir şekilde durmaktadır." ifadesini kullandı.

- "Türkiye, iyi uygulamaları dünyayla paylaşmak istiyor"

Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Turan, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ilişkin bilinci artırmak amacıyla söz konusu yürüyüşün düzenlendiğini belirtti.

Turan, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ortaya koyduğu 17 hedef, aslında içinde bulunduğumuz sorunları aşmak ve birlikte hareket etmek için bütün dünya devletlerine çok önemli bir platform öne sürüyor." dedi.



Türkiye ve Türk hükümetinin bu hedeflerin oluşturulması ve uygulanmasına önemli katkıda bulunduğunu söyleyen Turan, "Bu hedeflerin uygulanmasına ilişkin her yıl bir raporlama yapıyor. Türkiye, 2016'da bu raporlamayı yapan ilk 22 ülkeden biriydi." ifadelerini kullandı.



Turan, Türkiye'nin 2019'da ikinci raporu sunacağı bilgisini paylaşarak, Türkiye'nin özellikle ortaya koyduğu iyi uygulamaları bütün dünya ülkeleriyle paylaşmak istediğini dile getirdi.



Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında bu hedeflerin gelişmesi için elinden geleni yaptığına dikkati çeken Turan, "Bu hedefler sadece hükümetler için değil, kendisini dünya vatandaşı hisseden herkes için geçerli." değerlendirmesinde bulundu.

ODTÜ Rektörü Kök de yürüyüşe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, gölün Ankara'da çok iyi korunan alanlardan biri olduğuna işaret etti.

Kök, BM'nin küresel iş birliğiyle barışa ve güvenliğe ilişkin çok önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, "Dünyanın daha iyi ve sürdürebilir bir yer olması için tüm kurumlarla küresel iş birliği içinde çalışması gerekiyor." diye konuştu.

Katılımcılar, yürüyüş parkurunda kurulan çadırlarda Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin küresel açıdan anlamı ve BM kuruluşlarının bu hedefler kapsamında yaptığı ortak çalışmalar hakkında bilgi aldı.