BM'den 'Kaşıkçı cinayetine karışanlar adalete teslim edilmeli' çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu vahşi cinayete karışanların hepsinin adalete teslim edildiğini görmek istiyoruz." dedi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ve uluslararası soruşturma çağrılarına ilişkin soruları yanıtladı.

Cemal Kaşıkçı cinayetindeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ettikleri söyleyen Stephane Dujarric, ''Bu vahşi cinayete karışanların hepsinin adalete teslim edildiğini görmek istiyoruz.'' ifadesini kullandı.

Dujarric, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uluslararası soruşturma çağrısına ilişkin ise yazılı bir soruşturma talebi almadıklarını ve uluslararası soruşturma yürütülebilmesi için Genel Sekreter'in bu konuda bir yetkiye ihtiyaç duyacağını belirtti.