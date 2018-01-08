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BM'den Ahed Tamimi açıklaması

Birleşmiş Milletler, 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin İsrail tarafından tutuklanıp Askeri Mahkeme'de yargılanmasının endişe verici olduğunu bildirdi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 22:33
BM'den Ahed Tamimi açıklaması
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin İsrail tarafından tutuklanıp Askeri Mahkeme'de yargılanmasının endişe verici olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Tamimi'nin tutuklanmasına ilişkin bir soruya şöyle cevap verdi:

"İnsanların haklarına saygı duyulması gerektiğinin anlaşılması gerek. Çocukların gözaltına alınmasından özellikle endişe duyuyoruz ve bu endişelerimizi paylaştık."

Muhabir: Betül Yürük


Anahtar Kelimeler:
Ahed TamimiBirleşmiş MilletlerDünya
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