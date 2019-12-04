BM'den 29 milyar dolarlık rekor insani yardım çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) tarihinin en büyük yardım çağrısında bulunarak gelecek yıl dünya genelinde gıda, barınak, sağlık hizmeti, eğitim ve koruma gibi acil insani yardıma muhtaç 168 milyon kişiye ulaşabilmek için 29 milyar dolar yardıma ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısıyla BM 2020 Küresel İnsani Yardım Planı'na ilişkin raporu açıkladı.

Dünya genelinde her 45 kişiden birinin insani yardıma muhtaç olduğuna vurgu yapılan rapor, Afganistan, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Etiyopya, Haiti, Irak, Libya, Mali, Myanmar, Nijer, Nijerya, işgal altındaki Filistin toprakları, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye, Ukrayna, Venezuela ve Yemen'deki ihtiyaç sahibi milyonları kapsıyor.

Rapora göre, bu ülkelerde 167,6 milyon kişi gıda, barınak, sağlık hizmeti, eğitim ve koruma gibi acil insani yardımlara muhtaç durumda. BM, 2020'de bu ülkelerde acil insani yardım bekleyen 108,8 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Bunun için BM'nin talep ettiği yardım miktarı yaklaşık 29 milyar dolar.

En büyük pay Suriye ve Yemen'in

Raporda, uluslararası toplumdan, 9'uncu yılına giren iç savaşın pençesindeki Suriye için 3,30, yine iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen için 3,2, çatışmaların ve Ebola virüsünün vurduğu KDC için 1,82, iç karışıklığın yaşandığı Venezuela için 1,35, Güney Sudan için 1,54, Sudan için 1,40, Somali için ise 1 milyar dolar acil insani yardım çağrısı yapılıyor.

Raporda, Myanmar'dan canlarını kurtarmak için Bangladeş'e kaçmak zorunda kalan yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın ise 871 milyon dolara ihtiyaç duyduğu bilgisi yer alıyor."Acımasız gerçek şu ki 2020 milyonlarca insan için zor geçecek"

Lowcock, Cenevre'deki basın toplantısında yaptığı açıklamada, BM'nin söz konusu yardım çağrısının II. Dünya Savaşı'ndan bu yana modern zamanların rekoru olduğunu vurguladı.

Dünya genelindeki çatışmaların daha uzun sürdüğünü ve yoğunlaştığını, bunun sonucu olarak da küresel insani ihtiyaçların artarak devam ettiğine dikkati çeken Lowcock, "Acımasız gerçek şu ki 2020 milyonlarca insan için zor geçecek." uyarısında bulundu.

Lowcock, dünyadaki çatışmaların rekor düzeyde çocuğun ölümüne veya yaralanmasına neden olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"2019'da bir yıl öncesine göre çok daha fazla insan yardıma ihtiyaç duydu. Bunun nedeni, çatışmalardan ve iklim değişikliğinden düşündüğümüzden çok daha fazla insanın etkilenmesidir. İklim değişikliği, çatışmalar ve ekonomik istikrarsızlık milyonlarca insanın hayatında yıkıcı etkiler oluşturuyor."

Lowcock, geçen yıl 94 milyon kişiye ulaşabilmek için 21,9 milyar dolar yardım çağrısında bulunduklarını, bunun 16 milyarının tedarik edilerek toplam talebin yüzde 64'üne ulaştıklarını aktardı.

Bir soru üzerine Lowcock, bu yıl yaptıkları yardım çağrısına komşu ülkelerdeki Suriyeli mültecilerin dahil olmadığını, bununla ilgili gelecek haftalarda ayrı bir yardım çağrısı yapılacağını kaydetti.