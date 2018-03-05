BM'de Esed rejimini 'şiddetle' kınayan tasarı kabul edildi

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'da sürdürdüğü insan hakları ihlallerini şiddetle kınayan karar tasarısını kabul etti.

İngiltere'nin çağrısı üzerine cuma günü Doğu Guta'daki insani krizi görüşmek üzere acil oturum yapan Konsey, Rusya'nın İngiltere'nin karar tasarısı üzerinde değişiklikler yapılması talebiyle bu sabah yeniden toplandı.

Oturumda, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'de rejimin işlediği tüm temel insan hakları ihlalleri ve istismarları, uluslararası hukuku çiğnemesi ve insani durumun kötüleşmesini kınayan karar tasarısı 29 evet, 4 hayır ve 14 çekimser oyla kabul edildi.

Rejimin ihlalleri "şiddetle" kınanıyor

Konsey'in kabul ettiği karar tasarısında, rejimin, Doğu Guta'ya sürekli insani erişim vermemesi, hastanelere ve sivil altyapıya karşı bitmek bilmeyen saldırıları, her türlü ağır silah ve hava bombardımanlarıyla sivilleri ayrım gözetmeksizin vurması ve kimyasal silah kullanıldığı iddiaları "şiddetle" kınanıyor.

İngiltere'nin karar tasarısında Doğu Guta'da BM'nin aldığı 30 günlük insani ateşkes kararının hemen uygulanması, sivillere acil insani yardım sevkiyatı yapılması ve bölgedeki yaralı ve hasta binden fazla kişinin acil tahliye edilmesi talebi yer alıyor.

Tasarıda ayrıca Doğu Guta'da insan hakları ihlalleri ve istismarlarını işleyenler ile uluslararası hukuku çiğneyenlerin hesap vermesi gerektiği vurgulanırken bölgedeki son ihlallerin BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu tarafından kapsamlı ve bağımsız şekilde soruşturulması talep ediliyor.

Rusya'nın talepleri reddedildi

Öte yandan Konsey, Rusya'nın karar tasarısı üzerindeki değişiklik taleplerini reddetti.

İngiltere ise cuma günü konseye sunduğu karar tasarısında bazı değişiklikler yaptı. Metinde "savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçların hesabının sorulması" ifadelerinin yerine "insan hakları ihlalleri ve suistimalleriyle uluslararası hukukun ihlal edilmesi" ifadelerinin konulması dikkati çekti.

Oylamada Konsey'in 47 üyesinden Burundi, Çin, Küba ve Venezuela "hayır" oyu verdi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ise tercihlerini "evet"ten yana kullandı. Oylamada Mısır, Irak, Pakistan ve Kırgızistan gibi İslam ülkeleri çekimser kaldı.

İnsan Hakları Konseyi daha önce yaptığı oturumlarda da Esed rejimini kınayan kararlar almıştı. Konsey kararlarının bağlayıcı özelliği bulunmamasına rağmen, Esed rejimine yönelik uluslararası baskının daha da artırılması açısından kabul edilen tasarı önem arz ediyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta aldığı kararla Doğu Guta başta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.

Muhabir: Bayram Altuğ