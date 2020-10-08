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BM Polis Birimi Başkanı Carrilho, Nevşehir’de incelemelerde bulundu
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) POLİS BİRİMİ BAŞKANI LUİS CARRİLHO VE BERABERİNDEKİLER NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ MEHMET ARTUNAY’I ZİYARET ETTİ
Genel 08.10.2020, 12:30 08.10.2020, 13:22
Birleşmiş Milletler (BM) Polis Birimi Başkanı Luis Carrilho ve beraberindekiler Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ı ziyaret etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Polis Birimi Başkanı Luis Carrilho ve beraberindeki heyet Nevşehir’de gezi ve incelemede bulundu. Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezmek amacıyla Nevşehir’e gelen Carrilho, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ı ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’a çalışmalarında başarı dileyen Carrilho, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.