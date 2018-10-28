BM Mülteciler Yüksek Komisei Lumpp: Türkiye, mülteciler için büyük çaba sergiledi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kartepe Zirvesi'ne katılan Katharina Lumpp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göç, mültecilik ve insanlık kelimelerinin bir arada olmasının önemine değindi.

Bugün "dünyada yerinden edilme" rakamlarının ve mülteci sayılarının eşi görülmemiş seviyelerde olduğunu belirten Lumpp, "Bu nedenle herkesin bir araya gelmesi gerekiyor. Hükümetler, özel sektör, akademik kurumlar, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları, herkesin bir araya gelip bu konulara daha kapsamlı, iş birliği içerisinde, toplumun tümünü bir araya getiren şekilde yaklaşması gerekiyor." diye konuştu.

Lumpp, BM'nin 193 üyesinin Eylül 2016'da bir araya gelerek mülteciler ve göçmenler için New York Deklarasyonu'nu yayımladığını anımsatarak, bu deklarasyonun devletleri, sivil toplum kuruluşlarını ve mültecileri küresel bir mutabakat oluşturmak için harekete geçirdiğini ifade etti.

Oluşturulan küresel mutabakat aracılığıyla mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere daha çok ve sistematik destek sağlanması için uluslararası camianın harekete geçirilmesinin amaçlandığına işaret eden Lumpp, şunları anlattı:

"Türkiye, uluslararası koruma ihtiyacı içerisinde bulunan çok sayıda kişiye ev sahipliği yaptığı dönemde, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği ile sağlam bir hukuki yapı oluşturdu. Bu yasal çerçeveye bağlı olarak Türkiye, mültecileri kamu hizmetlerine dahil edebilmek için büyük çaba sergiledi. Biz de Türkiye'yi, mültecilerin insani yardıma yıllar boyu bağlı kalmamaları, kamu sistemlerine dahil edilmeleri ve kendi kendine yetebilirliklerini artırma konusunda desteklemekteyiz."