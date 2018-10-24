"BM, İslam coğrafyasına karşı ikiyüzlü tavır sergiliyor"

ANKARA (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Ankara İl Başkanlığınca, Birleşmiş Milletleri (BM) kınamak amacıyla üç dilde kınama bildirisi hazırlandı.

İl Gençlik Kolları üyeleri, BM'nin son zamanlarda takındığı tutum ve davranışı protesto için BM'nin Ankara ofisinin yer aldığı Yıldız Kule önünde bir araya geldi.

Burada gruptakiler adına Türkçe, İngilizce ve Arapça bildiriyi okuyan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, dünya olarak krizlerin, savaşların, karışıklıkların en üst düzeyde yaşandığı bir süreçten geçildiğini söyledi.

Dünya geneline bakıldığında BM'nin, asıl kuruluş amacı olan "barış" konusundaki beklentileri karşılamamaya başladığını belirten Özdemir, "BM, özellikle İslam coğrafyasına karşı ikiyüzlü bir tavır sergilemiştir. Adeta üç maymun oynanmıştır." ifadelerini kullandı.

Sağlıktan barınmaya, kültürel miraslardan çocuklara pek çok önemli politikaları olan BM'nin gerçekleştirdiği reformların yalnız ekonomik yönlü olmasının, var olan sorunlara çözüm üretmediğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda dile getirdiği 'Dünya 5'ten büyüktür' söylemi, durumu tamamıyla betimlemektedir. Bu söylemin tüm dünya üzerinde büyük yankı uyandırmasının nedeni ise yıllardır herkesin söylemek istediklerinin nihayet dile dökülmüş olmasıdır. Bundan hareketle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın gidişatının 5 ülkenin inisiyatifine bırakılamayacağını belirtmesi, insanlığın ortak sesi olduğunu bir kez daha göstermiştir."

Bildirinin okunmasının ardından üç maymun baskılı balonlar, havaya bırakıldı.