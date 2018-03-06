BM ile Macaristan arasındaki gerginlik devam ediyor

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, kendisini istifaya çağıran Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'ya tepki göstererek, "Kullandığım her kelimenin arkasındayım. Bakanın bir mektubunda talep ettiği gibi 'gecikmeksizin' istifa etmeyeceğim." dedi.

Hüseyin'in, BM İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumunun açılışında Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın bir konuşmasına atıfta bulunmasıyla başlayan söz düellosu devam ediyor.

Yazılı açıklama yapan Hüseyin, Konseyin açılışında yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın ise Avrupa için utanç verici olduğunu vurguladığını ve buna örnek olarak da Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, "Dış görünüşümüzün (rengimizin) diğer ırklarla karışmasını istemiyoruz." sözünü gösterdiğini anımsattı.

Hüseyin, Orban'ın 8 Şubat'ta yaptığı konuşmanın "açık şekilde ırkçılık" olduğunu belirterek, konuşmanın her bir Afrikalı, Asyalı, Orta Doğulu ve Latin Amerikalı kadın, erkek ve çocuklara hakaret olduğunu savundu.

2016'da yapılan bir araştırmada Macaristan halkının yüzde 72'sinin Müslümanlara bakış açısının olumsuz olduğunun ortaya çıktığını aktaran Hüseyin, bunun Müslümanlara karşı Avrupa'daki en büyük olumsuz bakış oranı olduğunu vurguladı.

"Kullandığım her kelimenin arkasındayım"

Hüseyin, kendisini istifaya davet eden Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto'ya tepki göstererek, "Kullandığım her kelimenin arkasındayım. Bakanın bir mektubunda talep ettiği gibi 'gecikmeksizin' istifa etmeyeceğim." ifadesini kullandı.

Orban'ın ülkesindeki Müslümanları ve Afrikalıları Macar kültürü için bir tehdit olarak gösterdiğini dile getiren Hüseyin, buna karşın Macaristan'da son nüfus sayımında ülkede Afrika'dan sadece bin 64 erkek ve 260 kadının, tüm Asya'dan ise 10 bin 559 kişinin yaşadığının ortaya çıktığını söyledi.

Hüseyin, Orta Doğu'dan Macaristan'a gelen az sayıdaki insanın sayımlarda kayda bile geçirilmediğini belirterek, ülkedeki yabancı düşmanlığına dikkati çekti.

Macaristan tepki göstermişti

Macar Bakan Szijjarto, Konseyde yaptığı konuşmadan dolayı BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin'i istifaya çağırmıştı.

Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansı'na (MTI) yaptığı açıklamada, Hüseyin'in, demokratik seçimlerle yönetimde bulunan Macaristan hükümetini, haksız ithamlar ile diktatörlüğe benzettiğini iddia ederek, ''Uluslararası bir kuruluşun yöneticisinin haksız ve sinirlendirici ithamları kabul edilemez. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri hemen istifa etmeli.'' diye konuşmuştu.

Muhabir: Bayram Altuğ