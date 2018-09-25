BM Genel Sekreteri Guterres'ten dünya liderlerine iş birliği çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri, 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı.

Genel Kurula hitap eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, insanların siyasi kurumlara olan inancını kaybettiğine, kutuplaşma ve popülizmin arttığına dikkati çekti.



Guterres, ülkeler arasında iş birliğinin giderek daha zor hale geldiğini söyledi.



Küresel yönetime olan güvenin kırılganlığına işaret ederek, 21. yüzyılın sorunlarının 20. yüzyılın kurum ve zihniyetini geride bıraktığını belirten Guterres, ''Bugün, dünya düzeni oldukça kaotik. Güç ilişkileri karışık. Evrensel değerler aşınıyor. Demokratik ilkeler kuşatma altında. Hukukun üstünlüğü zayıflıyor. Suçlar cezasız kalıyor. Liderler ve devletler içeride ve uluslararası arenada sınırları zorlarken bir dizi paradoksla karşı karşıyayız. Çok uluslu sistem en fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemde tehlike altında.'' dedi.

Stratejik iş birliği vurgusu

Guterres, çok kutuplu bir dünyaya doğru gidildiğini ancak çok kutupluluğun kendi içinde barışı garanti etmeyeceğini ya da küresel sorunları çözmeyeceğini belirterek, ''Güç dengesindeki kaymalar, çatışma riskini artırabilir." diye konuştu.



Geçen yıl Genel Kurul'da yaptığı konuşmada bazı sorunlara dikkat çektiğini hatırlatan Guterres, "Bir yıl geçti ve sorunlar ne yazık ki hala çözümsüz. Suriye'de, Yemen'de ve başka yerlerde savaşlara son veremeyişimize öfke yağıyor. Arakanlılar sefalet içinde sürgünde, güvenlik ve adalet istiyor. Filistinliler ve İsrailliler sonsuz bir çatışmanın içinde iki devletli çözümden her geçen gün uzaklaşıyorlar. Terör tehdidi artıyor. Nükleer tehlike geçmedi. Tüm yasaklara rağmen kimyasal silahlar acımasızca kullanılıyor. Ticaret üzerinden gerilimler artıyor. Göçmenler ve mülteciler ayrımcılığa maruz kalmaya devam ediyor. İklim değişikliği bizden daha hızlı ilerliyor ve imdat çığlığı çağrıları geliyor." ifadelerini kullandı.



Guterres, küresel refah ve ulusların güvenliği için küresel ısınmanın iki derece ile sınırlandırılması gerektiğini belirterek iklim değişikliğinin her şeye zarar vereceği ve geleceğin tehlike altında olduğu uyarısı yaptı.



Genel Sekreter, gelecek yıl eylül ayında iklim zirvesi düzenleyeceğini söyledi.



Stratejik iş birliğine dayalı liderlikle savaşların önlenebileceği ve dünyanın daha güvenli bir yola yönlendirilebileceği mesajı veren Guterres, dünya liderlerine en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde uluslararası iş birliği ve BM'de reform çağrısı yaptı.

Muhabir: Betül Yürük