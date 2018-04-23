BM Genel Sekreteri Guterres: Soğuk savaş geri döndü

STOCKHOLM (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin Suriye'de 7 yıldır süren iç savaşı sihirli biçimde çözeceğini düşünmenin saflık olacağını belirterek, soğuk savaşın geri döndüğünü söyledi.

Guterres, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de Başbakan Stefan Löfven ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Guterres, Suriye'deki iç savaş, ABD ve Rusya arasındaki gerginlik konularında değerlendirmelerde bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Suriye'de 7 yıldır süren bir savaş var. Bu savaşta dünyanın her yerinden insan yer alıyor. Farklı ordular var. Çeşitli milisler var. Soğuk savaş var. Şii ve Sünniler arasında sorunlar var. Bu nedenle BM'nin Suriye'deki savaşı sihirli bir şekilde çözüme kavuşturacağını düşünmek biraz saflık olur." ifadelerini kullandı.

Soğuk Savaş'ın Suriye üzerinden geri döndüğünün altını çizen Guterres, ''Suriye'de son yıllarda yaşanan olaylar soğuk savaşın geri döndüğünün göstergesi. Eskiden iki kutuplu dünyada Rusya ve ABD, daha fazla diyalog ve iletişim yollarını kullanarak müttefiklerini kontrol edebiliyordu. Şimdiki soğuk savaşta ise bu iki ülke herkesi kontrol edemiyor. Suriye'de ABD ve Rusya dışında, Türkiye, Suudi Arabistan, İran ve diğerleri de var. Bu yüzden durum çok tehlikeliydi ama şu anda sakinleşti.'' değerlendirmesinde bulundu.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven de Suriye'deki "kabusun" yedi yıldan beri sürdüğüne dikkati çekerek, ''Bu acımasız savaşta kimyasal silahlar hiçe sayılarak kullanıldı. Çok acılar yaşandı. Bir an önce bu savaşın bitmesi lazım.'' diye konuştu.

Muhabir: Atila Altuntaş