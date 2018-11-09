BM Genel Sekreteri Guterres: BM'nin reforme edilmesi çok taraflılığa yapılacak katkılardan biri

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan "Uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesi" başlıklı toplantıda konseye hitap etti.

"Çatışmaların çoğaldığı, iklim değişikliğinin, eşitsizliğin ve ticaret savaşlarının arttığı bir dönemdeyiz." değerlendirmesinde bulunan Guterres, bu durumda uluslararası iş birliğinin yeniden sağlanması gerektiğini bildirdi.

BMGK'nin uluslararası iş birliği ve çok taraflılığın değerinin gösterilmesi için merkezi rolü olduğunu kaydeden Guterres, "BMGK sadece kendinin değil, tüm BM'nin itibarının yükünü taşıyor. Şu konuda hepimizin mutabık kalacağını düşünüyorum; Suriye'deki kriz, Ortadoğu'daki çözüm süreci gibi mevzular, uluslararası toplumun çözüm üreteceğine dair inancı büyük miktarda sarstı." ifadesini kullandı.

Guterres, Birinci Dünya Savaşı'nın uluslararası problemleri çözecek bir mekanizmanın olmadığı zamanlarda çıktığı için yıllarca sürdüğüne işaret ederek, "Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yüzüncü yılını anmaya hazırlandığımız şu günlerde, bu savaştan ders çıkarmalıyız. Ayrıca bugün karşılaştığımız ve karşılaşacağımız tehditlere karşı çok taraflılığı desteklemeliyiz." çağrısında bulundu.

Güvenlik tehditlerine karşı yeni çözüm önerileri getirilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "BM'nin reforme edilmesi çok taraflılığa yapılacak en önemli katkılardan biridir, bu yöndeki çabalara destek vermeyi sürdüreceğim." diye konuştu.



