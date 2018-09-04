BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: Bu gazetecilerin mahkum edilmesi kabul edilemez

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik yargısız infazlarla ilgili askeri belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle Reuters haber ajansının iki muhabirinin yedişer yıl hapse mahkum edilmesine tepki gösterdi.

Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter (Antonio Guterres) bugün Myanmar'da gazeteciler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'nun suçlu bulunmasını ve yedişer yıl hapse mahkum edilmesini endişeyle not ediyor. Guterres, yetkilileri kararlarını yeniden gözden geçirmeye davet ediyor." ifadelerini kullandı.

"Guterres Myanmar'da tüm insan haklarına saygı duyulması çağrısı yapıyor"

İfade ve bilgi alma özgürlüğünün önemine işaret eden Dujarric, "Bu gazetecilerin Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik büyük çapta insan hakları ihlallerini haberleştirirken mahkum edilmesi kabul edilemez. Genel Sekreter Guterres gazetecilerin serbest bırakılması için haklarını savunmaya devam edecek. Guterres, Myanmar'da basın özgürlüğü ve tüm insan haklarına saygı duyulması çağrısı yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yangon Mahkemesi, yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'yu Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bularak yedişer yıl hapse mahkum etmişti.

Muhabirler, 13 Aralık'ta ellerinde Arakan eyaletindeki bir mevkinin haritası ve askeri raporların bulunması üzerine Devlet Sırları Yasası çerçevesinde tutuklanmıştı.

Myanmar'da parlamento binası yakınında drone ile görüntü aldıkları iddiasıyla 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Lau Hon Meng ve Mok Choy Lin ile Myanmar vatandaşı şoför ve yerel gazeteci Aung Naing Soe da ruhsatsız drone bulundurmaktan yargılanmıştı. TRT World adına çalışan 4 kişi, 10 Kasım'da ikişer ay hapse mahkum edilmişti.

Myanmar yönetiminin özellikle orduyla bağlantılı konularda özgür basına baskıyı artırdığı ifade ediliyor.

BM raporlarına göre, 700 binden fazla Arakanlı Müslüman, 25 Ağustos 2017'den bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e sığındı. Köylerinin bazıları tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan binlercesinin katledildiği belirtiliyor.