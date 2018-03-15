Bizimtepe Aydos teslim için hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Haldız İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Haldız, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) ve Vakıf GYO iş birliğiyle hayata geçirilen ve mayısta teslim edilmesi beklenen Bizimtepe Aydos projesinin, Türkiye'nin depreme dayanıklı konut ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Haldız İnşaat açıklamasına göre, Halk GYO ve Vakıf GYO iş birliğiyle hayata geçirilen bin 37 konutluk Bizimtepe Aydos Konut projesi, Aydos Ormanı'nın yanı başında yaklaşık yüzde 90 peyzaj alanıyla yükselmeye devam ediyor. Haldız İnşaat'ın inşa ettği projenin mayıs ayında teslim edilmesi bekleniyor.

Toplam 227 bin 936 metrekare inşaat alanının bulunduğu Bizimtepe Aydos projesi, 16 katlı 17 bloktan oluşuyor. Projede "2+1", "3+1" ve "4+1" daire seçenekleri bulunuyor.

Ticaret merkezi, sosyal tesis ve caminin yer aldığı, 600 milyon liranın üzerinde değere sahip proje, İstanbul Finans Merkezi, Sabiha Gökçen Havalimanı, eğitim kurumları, hastaneler ve alışveriş merkezlerine yakınlığıyla dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haldız İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Haldız, örnek bir iş birliğiyle hayata geçirdikleri Bizimtepe Aydos'un, Türkiye'nin depreme dayanıklı konut ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Vakıf GYO ve Halk GYO’nun, bu başarılı birlikteliği sürdürmesi ve benzeri birçok projeye imza atması temennisinde bulunan Haldız, "Böyle güçlü ortaklarla çalışmak Haldız İnşaat için son derece değerli. Mayıs ayında teslim edilecek proje için Haldız İnşaat olarak son dokunuşları yapıyoruz. İnşaat kalitesiyle son derece güvenli ve konforlu böylesi önemli bir projeye imza atmaktan ayrıca gurur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.