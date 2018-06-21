KIRŞEHİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bu seçimler son 100 yıldaki seçimlerin hepsinden daha daha önemlidir. Bunu böyle bilmeliyiz. Sizin karşınıza gelirken başımız dik, alnımız açık olarak geliyoruz. Çünkü bizim söyleyecek çok sözümüz var." dedi.

Kırşehir'de esnaf ziyareti yapan Bakan Özhaseki, Kaman ilçesindeki spor salonunda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 2002 yılının Türkiye'de bir milat olduğunu, bitmiş tükenmiş bir ekonominin üzerine AK Parti'nin bir güneş gibi doğarak 15 yılda sessiz bir destan yazdığını söyledi.

Pazar günü yapılacak seçimlerin de Türkiye'de bir milat olacağını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Türk siyasi tarihine 2018 yılının 24 Haziran'ı altın harflerle işlenecek. Artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ileriye doğru hızla atılım yapacağımız, bürokratik vesayetin kırıldığı, işlerin çok hızlı yapılacağı, Türkiye’nin adeta uçuşa geçtiği bir dönem başlayacak. İlerde emin olun bu tarihi de çok konuşacağız. Seçimler geldi. İktidarda olanlar yaptıklarını ve yapacaklarını anlatacaklar. Bir taraftan da bir takım eleştiriler olacak. Emin olun bu seçimler son 100 yıldaki seçimlerin hepsinden daha daha önemlidir. Bunu böyle bilmeliyiz. Sizin karşınıza gelirken başımız dik, alnımız açık olarak geliyoruz. Çünkü bizim söyleyecek çok sözümüz var."

Türkiye'nin bir yandan ekonomiyi iyileştirirken diğer yandan da terör örgütleriyle mücadele ettiğini vurgulayan Özhaseki, bu mücadelede muhalefet partilerini yanlarında göremediklerini dile getirdi.

Bir beka meselesinin söz konusu olduğuna işaret eden Bakan Özhaseki, "Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu bir tehdit var. Bir beka meselesiyle karşı karşıyayız. PKK gibi bir bela var. Sonra FETÖ gibi bir bela çıktı karşımıza. DEAŞ diye bir bela çıktı. Bunlarla müthiş bir mücadele içindeyiz. Elbette bunları da söyleyeceğiz." diye konuştu.

PKK'nın "katil sürüsü teröristleriyle" ciddi bir mücadele verildiğini anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"PKK ile bir mücadele veriyoruz, bu katiller sürüsüne karşı bu ciddi mücadelede evlatlarımız şehit oluyor. Allah bir daha göstermesin. Fakat mecliste en büyük destekçileri CHP’liler. Size ne oluyor ya? Bakın, Güneydoğu’da belediyeleri var. O belediyelerin neredeyse hepsi PKK’ya, ellerindeki parayı çalıp gönderiyorlar. Kandil’e para gönderiyorlar. Biz bu belediyelere el koyduk. Yerine kayyumlar atadık, en büyük itiraz CHP’lilerden geliyor. Başlıyorlar, 'oyla iş başına gelmiş adam görevden alınır mı?' diye."

Batı'nın Türkiye'ye karşı ikiyüzlü ve riyakar bir tavır sergilediğine vurgu yapan Özhaseki, "Batı'nın ikiyüzlülüğünü, riyakarlığını anlarız. Teröristlere kucak açmasını anlarız. Ama bizim içimizdeki ana muhalefetin bunlara destek vermesini vallahi anlayamayız." şeklinde konuştu.

Özhaseki, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarının bol keseden vaatlerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların cumhurbaşkanı adayları bol keseden atıyorlar. Üfürüyorlar bol bol. Bir tane 'PKK ile mücadele edeceğim.' diyen yok. 'FETÖ’nün canına okuyacağım.' diyen yok. Niye söylemiyorsunuz? CHP’nin hesabı, 'benim oyum yüzde 25, ikinci tura bırakırsam yanıma kim varsa toplarım.' Kimi toplarsın? 'Selahattin Demirtaş’ı da alırım'. Genel başkan yardımcıları diyor ki, 'Selahattin Demirtaş’ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız'. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Üzülerek söylüyorum, Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş’ı iki de bir ziyaret ediyor, Kabe'yi sanki tavaf ediyor, evine gidiyor. İnsafsız adam, eğer sende biraz yürek varsa bir de şehit ailelerinin yanına gel de göreyim. Aslan gibi yavrularımızın evlerine gel, şehitlerimizin evlerine gel de alnından öpelim seni. Yazıklar olsun senin gibi adamlara. Gelemezler. Katiller sürüsünden medet umuyorlar bunlar."

Mitinge, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, milletvekili adayları Mustafa Kendirli, Necmettin Erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



