KONYA (AA) - Konya'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteklediği Bizim Şehir Projesi Konya Çalıştayı düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir otelde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Türkiye'nin birçok yerinde bu projeyi yürüttüğünü söyledi.

Şehirlerin çok hızlı geliştiğini kaydeden Altay, şöyle konuştu:

"Ancak şehirlerin hızlı gelişmesi şehir kimliğine de çok ciddi zarar veriyor. inşallah bu projelerle Konya için kimlikli ve yaşanabilir bir şehrin ortaya çıkmasını arzu ediyoruz. Bu projeyi çok önemsiyorum. Yaşanabilir ve uygulanabilir bir proje ortaya koymak zorundayız. İnşallah bu proje Konya ve Türkiye için çok önemli bir başlangıç oluşturacaktır. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Çalıştayda Proje Koordinatörü Rahmi Erdem de bir konuşma yaptı.

İki gün sürecek ve 4 oturumda gerçekleştirilecek çalıştayda sosyal bütünleşme, kent kimliği ve özgün doku, ekolojik tasarım mimari ve planlama gibi konular ele alınacak.