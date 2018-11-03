KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bazen bizi demokrat olmamakla suçluyorlar. 'Cumhurbaşkanının karşısına bir aday çıkarın da görelim.' diyorlar. Biz neden aday çıkaracağız? Bizim pehlivanımız şampiyon. Dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu. Her girdiği güreşçiyi yeniyor. Her girdiği güreşte galip ve şampiyon. Siz kendinize bakın. Biz şampiyonu niye değiştirelim. Siz kendi adamınızı değiştirin." dedi.

Özhaseki, Kocasinan Belediyesi tarafından Cırgalan Mahallesi'nde yaptırılan sosyal tesisin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesinde oyun kurucu bir ülke haline geldiğini söyledi.

Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında büyük bir fark olduğunu belirten Özhaseki, "Ciddiye alınmayan, üç kuruş için yurt dışına giden başbakanların olduğu dönemlerden, aslanlar gibi dimdik duran bir Cumhurbaşkanının olduğu dönemlere geldik. Cumhurbaşkanımızın gecesi gündüzü milletine adanmış bir ömür. Emin olun bazen Sayın Cumhurbaşkanımızla takılınca çok yoruluyoruz. Gece saat 12'lere, birlere kadar çalışıyor. Sabah kalkıyor, yine aynı yerden devam ediyor." diye konuştu.

Özhaseki, mecliste CHP'li milletvekilleriyle tartışmalarını hatırlatarak, "Bazen bizi demokrat olmamakla suçluyorlar. 'Cumhurbaşkanının karşısına bir aday çıkarın da görelim.' diyorlar. Biz neden aday çıkaracağız? Bizim pehlivanımız şampiyon. Dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu. Her girdiği güreşçiyi yeniyor. Her girdiği güreşte galip ve şampiyon. Siz kendinize bakın. Biz şampiyonu niye değiştirelim. Siz kendi adamınızı değiştirin. Çıkıyor yeniliyor, çıkıyor yeniliyor. Bu kadar mağlup olan bir adamla devam edilir mi?" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, yaşadığı bütün zorluklara rağmen büyük yatırımlar yaptığını vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bir taraftan da oynanan oyunları bozuyoruz. İstanbul'daki havalimanımız yakın bir zamanda açıldı. Zamanında orayla ilgili de bir sürü yalan yanlış şeyler söylediler. Devletin cebinden bir lira çıkmadan böyle bir hizmet yapıldı. Hatta devlete her yıl yaklaşık 1 milyar dolar da para ödeyecekler. Bundan daha güzel bir hizmet olabilir mi? Ama buna da itiraz ediyorlar. Neden itiraz ediyorsunuz? Bu işe en çok itiraz edenler Almanlar. Çünkü havaalanındaki üstünlük Türkiye'ye geçiyor. 60'a yakın ülke Türkiye'yi destinasyon merkezi olarak kullanacak. Havalimanının kendine has sağladığı birçok imkan da var. Türkiye'ye çok büyük bir getirisi de var. Gezi olaylarında ortaya çıkıp günlerce itiraz edenlerin, hükümete muhalefet edenlerin, Taksim'de yatıp kalkıp, devletin polisini taşlayanların isteklerinden birisi de havalimanının yapılmasını engellemekti. Siz nerenin vatandaşısınız? Türkiye'ye yapılan yatırımdan neden gocunuyorsunuz? Siz, Türk insanı değil misiniz, bu ülkede yaşamıyor musunuz?"

Özhaseki, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle sosyal tesisin açılış kurdelesini kesti.

Mehmet Özhaseki, daha sonra Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen partisinin il danışma toplantısına katıldı.