KAYSERİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Bizim halkımız da devlet kadar tasarruf etmelidir, tasarruf etmesini öğrenmelidir. Kendi gücünün üstünde yaşamamalıdır." dedi.

İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan 13 şehirdeki 53 organize sanayi bölgesi (OSB) yöneticisi, bölge toplantıları kapsamında Kayseri'de bir araya geldi.

Kayseri OSB'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İç Anadolu Bölge Toplantısı"na katılan Büyükdede, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği büyük bir avantajı yaşadıklarını söyledi.

Sistemin getirdiği avantajlara değinen Büyükdede, "Gerçekten bir kuvvetler ayrılığı sistemimiz var. Bir meclisimiz var, bir hükümet sistemimiz var. Bu hükümet sisteminde bakanlıklar olarak biraz daha rahat hareket etme kabiliyetine eriştiğimizi görüyoruz. Sadece konulara ve problemlere odaklandığımızı görüyoruz." diye konuştu.

Şu anda ara malda yaklaşık 138 milyar dolar cari açığın olduğunu belirten Büyükdede, ara mal ithalatındaki bu cari açığın çok ciddi boyutta kendilerini zorladığını söyledi.

Büyükdede, bunun ne kadarının yerlileştirilebileceğinin masaya yatırılmasının zamanı geldiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Biz çaba gösterirsek, konularda kümelenirsek, bir araya gelirsek, gerektiğinde yerli uçağı yapmaya çalıştığımız gibi yerli demiryolunu yapıyoruz, yerli otomobil yapabiliyoruz. Telefon Türkiye'de üretiliyor, muhteşem üretim tesisleri var. Arkadaşlarımız 4 milyona şimdi çıkacaklar. Bir bakıyorsunuz kendi markamız olan telefonlarımız var ama biz hala 6 milyar dolara telefon ithal ediyoruz. Biraz üstüne gitsek inanıyorum ki 3 milyar dolara düşüreceğiz. 3 milyar dolar da ihracat yapacağız."

- "Kimse hala tasarruf etmek niyetinde değil"



Kamuda 136 bin aracın olduğunu, bunun masaya yatırılması gerektiğini ifade eden Büyükdede, sivil toplumun tasarruf etmediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İstanbul'daki insanlara bakıyorum, Ankara'dakileri de görüyorum, kimse hala tasarruf etmek niyetinde değil. Hala kendi ürettiğinin üstünde masraf etmeye devam ediyor ve bunların bedelleri böyle karşımıza 250 milyar dolar diye ortaya çıkıyor. Ama artık bugün bizim bunu söylememiz lazım. Sivil halk tasarruf etmelidir. Bunu bizim söylememiz lazım. Politik nedenlerle bugüne kadar söylenmiyor olabiliyordu ama ben politikacı değilim. Ben söylerim. Politik olarak değil. Bizim halkımız da devlet kadar tasarruf etmelidir, tasarruf etmesini öğrenmelidir. Kendi gücünün üstünde yaşamamalıdır."

Türkiye'nin artık canının istediği gibi döviz bulacak durumda olmadığına işaret eden Bakan Yardımcısı Büyükdede, şöyle konuştu:

"Biz niye tasarruf etmiyoruz? Halkımızı da hakikaten buna davet etmek lazım. Dövizle petrol alan bir ülkeyiz. Doğalgazımızı dövizle alıyoruz, elektriğimizi dövizle üretiyoruz. Buna korkunç para harcıyoruz. Nereden tasarruf edilecek? Nereden tedarik edeceğiz biz bu parayı? Oturup bu konuya kamuoyunun, basının da o gözle bakması gerekiyor."

Programa, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve bazı illerin OSB ile sanayi odası başkanları katıldı.



