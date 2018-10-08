"Bizim görevlerimiz idarenin davranışlarını denetlemek"

YOZGAT (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yozgat'ta "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferans verdi.



Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Malkoç, Bozok Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'ndaki konferansta kamu denetçiliği hakkında bilgi verdi.

Malkoç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde adaleti tesis etmek için başta Adalet Bakanlığı ve adliye teşkilatları olmak üzere birçok kurum ve müessesenin bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de birçok denetim mekanizmalarının olduğunu, bunların hak ve özgürlüklerin önünü açmak, demokrasiyi yerleştirmek ve kökleştirmek için reformalar yaptığını anlatan Malkoç, "Türkiye'de kamu hizmetlerinin daha iyi olması ve kalitesinin artırılması için, insanımızın hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için idarenin şeffaflığını temin etmek, insan odaklı hizmetler verebilmesi için kurulan kurumlardan bir tanesi de bizim kurumumuz Kamu Denetçilği Kurumu'dur. Bizim görevlerimiz idarenin her türlü eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını denetlemek. Bunu yaparken de insan hakları, adalet anlayışı ve hakkaniyet ön planda tutuluyor." dedi.

Malkoç, belediye başkanının bir iş yapmak için meclisten karar almış olabileceğini ancak bu karar vatandaşın hoşuna gitmezse idari yargıya gideceğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz 'idari yargıya gitmeden bize gel, biz bir bakalım' diyoruz. Belediye başkanımızın bu kararı adalete, insan haklarına, hakkaniyete uygun mu veya üniversitede hocamız, rektörümüz, idari bir tasarrufta bulundu veya hocalarımızın öğrencilerimizin notlarını okurken puanlar verdi, yatay geçişte bir öğrenci geldi, muaf olacak derslere kriterler uydu mu uymadı mı, bütün bunlar, aklınıza gelen her şey bizim görev alanımıza giriyor. Çok iyi yetişmiş denetçilerimiz var, 5'ini de TBMM seçiyor, çok iyi uzmanlarımız var. Şimdi denmiş ki (Kamu Denetçisi) vatandaşla idare arasında köprü olsun, mahkemelere gidilmeden önce bu kurum bu işi çözsün."

Konferansa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.