"Bizi de Suriye, Irak gibi yapmak istediler"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bizi de Suriye, Irak gibi yapmak için ellerinden gelen her türlü kötülüğü gösterdiler ama şükürler olsun ki bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan gibi yiğit bir lider var." dedi.

Özhaseki, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Kayseri'de esnafı ziyaret ederek, karanfil verdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özhaseki, Cenabıhakk'tan nice kandil gecelerini, bayram günlerini huzurla, ağız tadıyla karşılamayı nasip etmesini diledi.

Özhaseki, bunun büyük bir nimet olduğunu, "gönül coğrafyaları" diye adlandırdıkları ülkelerde bu güzelliği yaşayamayan milyonlarca insan bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ülkelerinde iç savaş var, kargaşa var, her tarafları kan revan içerisinde, parçalanmışlıklar var. Birçok insan da ne yazık ki ülkelerini, yurtlarını terk etmişler. Allah bizim ülkemizi böyle kötülüklerden korusun, böyle sıkıntılardan belalardan korusun. Aslında bizim ülkemiz üzerinde de bu tür operasyonları yaptılar, ameliyat yapmaya kalktılar. Bizi de Suriye, Irak gibi yapmak için ellerinden gelen her türlü kötülüğü gösterdiler ama şükürler olsun ki bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan gibi yiğit bir lider var. Dimdik duran bir lider var, onun arkasında milyonlar var. Gerekirse göğsünü kurşunlara karşı siper eden bir millet var. Böyle olunca her türlü kötülük dönmüş oluyor. Bizim ülkemiz üzerinde bu oyunu oynayamadılar, istediklerini yapamadılar."

Bakan Özhaseki, bir ve beraber olmak, büyük bir muhabbet içerisinde herkesle bayramlaşarak yola devam etmek gerektiğini anlattı.

Bölgenin koordinatör bakanı olduğu için Güneydoğu'ya sık sık gittiğini belirten Özhaseki, Şırnak'ta, Nusaybin'de, Yüksekova'da, Sur içerisinde, çok sevdiği hemşehrileri olduğunu söyledi.

Her gittiğinde bölge insanının kendisini bağrına bastığını ve kendilerinden biri olarak gördüğünü dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Orada bir kötülük yaşandı, zor günler yaşandı, onlar hepsi geride kaldı. Yapılanma başladı. Mağdur olan, sıkıntıya düşen ne kadar insan varsa hepsinin evini yapmaya çalışıyoruz. O bölgelerin alt yapısını yapmaya çalışıyoruz. Oralarda parklar, yollar ihdas ediyoruz. Böyle olunca vatandaş tabii ki bizim yaptığımız bu hizmetler karşılığında bize sevgilerini gösteriyor, muhabbet ediyor. Ben de onları seviyorum. Hizmet etmeyi seviyorum, onların da bayramları mübarek olsun. Cenabı Allah onlara geçtiğimiz aylarda, yıllardaki kötülükleri bir daha yaşatmasın. O PKK militanlarını, eli silahlı katiller sürüsünü, o şehirlere bir daha indirmesin, göstermesin diye dua ediyoruz."

Özhaseki, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutladı.