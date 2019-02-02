KIRIKKALE (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz sevginin ve dostluğun partisiyiz. Birileri 'illet ittifakı, zillet ittifakı' diyor. Hiç üzülmeyin ve cevap vermeye çalışmayın çünkü karşı tarafta bir kibir ittifakı var ki kendilerini yukarıda milleti aşağıda görüyor." dedi.

Özel, partisinin Balışeyh ilçesi belediye başkan adayı Hasan Erdal'ın seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler'in (BM) bir şehrin nasıl yönetileceğine dair 60 kriterinin bulunduğunu belirterek, bu kriter kapsamında Türkiye'deki bin 200 ilçenin sıralandığını ve insani gelişmişlik endeksinde en yüksek 10 ilçenin CHP'li olduğunu öne sürdü.

"Türkiye'nin en çok göç alan ilçelerini CHP, en çok göç veren ilçelerini AK Parti yönetiyor." diyen Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Çünkü insanlar çocukları için kaliteli bir şehircilik anlayışı istiyorlar. Temiz şehirler, yeşillik, iyi eğitim, iyi ulaşım, temiz bir hava, temiz bir deniz, bunların hepsi temiz CHP belediyeciliği ile oluyor. İnsanlar Türkiye'nin dört bir yanından CHP'nin yönettiği illere ve ilçelere gidiyorlar. Hatta İstanbul içerisinde de böyle. CHP'nin yönettiği ilçelere, yönetmediği ilçelerden göç var."

Özel, AK Parti'nin yıllardır toplumu birbirinden uzaklaştırıp, kutuplaştırarak ve kendi arkasını kalabalıklaştırarak ülkeyi yönettiğini savundu.

CHP ve adaylarının kutuplaştırmak yerine kucaklamaya, şeytanlaştırmak yerine barıştırmaya, ötekileştirmek yerine ötekine sımsıkı sarılmaya, kutuplaştırmak yerine birleşmeye ve güçlendirmeye geldiğini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Bunu böyle bilin. Bize olmadık işleri söylüyorlar. Bunların hepsi millete verecek yeni vaatleri olmadığı için. Sakın üzülmeyin, kızmayın. Sakın siz onların oyununa gelmeyin. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan olsun. Çıkmış oraya, 'vay terörist, vay terörist.' Aklını başına al. Birileri düşman donanmalarına kırmızı halı sererken, onlara istimbotun üzerinden bakıp da 'geldikleri gibi giderler' diyen Mustafa Kemal'in partisinden terörist çıkar mı? Lozan'da Türkiye'nin tapu senedini masaya vurup, 7 cihana diz çöktürüp meydan muharebesindeki zaferi tapu senediyle taçlandıran İsmet Paşa'nın partisinden terörist çıkar mı kardeşim? O yüzden rahat olun. Biz sevginin ve dostluğun partisiyiz. Birileri 'illet ittifakı, zillet ittifakı' diyor. Hiç üzülmeyin ve cevap vermeye çalışmayın çünkü karşı tarafta bir kibir ittifakı var ki kendilerini yukarıda milleti aşağıda görüyor. Millet CHP'liler, İYİ Parti'liler, MHP'liler, AK Parti'liler ve HDP'liler, herkes millet herkes. Millete tepeden bakar, 'illet, zillet' der, ona lakap takarsan, o millet 31 Mart günü sana bir kulp takar, kulpundan tutar ve siyasetin rafına kaldırır."

- Mustafa Sarıgül'ün DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı olması

Özel, programdaki konuşmasının ardından bir gazetecinin CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı olmasını sorması üzerine, bunun Sarıgül'ün kendi tercihi olduğunu kaydetti.

Sarıgül'ün CHP'de de çeşitli görevler yaptığını ve 31 Mart'ta en doğru kararı seçmenin vereceğini vurgulayan Özel, "Bugün Merkez Yönetim Kurulumuz ve Parti Meclisimiz Şişli adayını belirlediler. Birazdan açıklanacak. Biz CHP adayının Şişli'den kazanması için var gücümüzle çalışacağız. Sarıgül'ün adaylığı kendisi açısından bir tercihtir. Ben Şişli'de çok açık bir farkla seçimi CHP'nin kazanacağına inanıyorum." diye konuştu.