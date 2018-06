ANKARA (AA) - Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, "Biz Koreliler, Türk askerlerine büyük minnet duyuyoruz. Döktükleri kan ve ter sayesinde bugün Kore Cumhuriyeti demokratik bir ülkedir." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER) tarafından 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nın başladığı 25 Haziran 1950 tarihinin 68. yılı dolayısıyla Ankara’daki “Kore’de Savaşan Türkler Anıtı"nda anma töreni düzenlendi.

Törene Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Yeni Zelanda’nın Ankara Büyükelçisi Wendy Jane Hinton, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, TÜMGAZİDER Başkanı emekli Albay Şükrü Tandoğan, diplomatik görevliler ve askeri temsilciler katıldı.

Büyükelçi Choi, anıta çelenklerin bırakılması ve askeri bandonun iki ülke marşlarını çalmasının ardından yaptığı konuşmada, Türk askerinin 30 gün süren deniz yolcuğunun ardından 17 Ekim 1950’de Busan Limanı'na ulaştığını anımsatarak, “Türk ordusu, Kore'ye gelerek komünist orduları püskürtmüş ve Birleşmiş Milletler (BM) ordularının tahliyesinde büyük rol oynamıştır.” ifadelerini kullandı.

Temmuz 1953’te imzalanan ateşkese kadar Türkiye’nin Kore’ye toplam 21 bin 212 asker gönderdiğini söyleyen Choi, Türk askerinin Kore’nin barış ve özgürlüğünü savunduğunu kaydetti.

- "Türk askerlerine büyük minnet duyuyoruz"

Askeri desteğin yanı sıra Türklerin, Korelilere insani yardım, sağlık ve eğitim konularında da yardım ettiğini dile getiren Choi, "Ayla" filmine değinerek şunları söyledi:

“Koreli yetim çocuklar için savaştan sonra Başçavuş Süleyman’ın kızı Ayla’nın da gittiği Ankara Okulu kuruldu. Şu an da ünlü 'Ayla' filmi, Kore’de 250 sinema salonunda gösterimdedir. Biz Koreliler, Kore Savaşı esnasında gösterdikleri fedakarlıklar için Türk askerlerine büyük minnet duyuyoruz. Kore Savaşı gazilerinin döktükleri kan ve ter sayesinde bugün Kore Cumhuriyeti demokratik bir ülke ve dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi durumuna gelmiştir. Türk şehit ve gazilerin gösterdiği fedakarlığı Kore Cumhuriyetimiz her zaman hatırlayacaktır. Ben de Kore Büyükelçisi olarak her zaman Kore Savaşı gazileri ve ailelerinin yanında olacağıma ve onları destekleyeceğime söz veriyorum. Kore ve Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin kuruluşunu 60. yıl dönümünü geride bıraktığımız şu günlerde iki ülke arasında daha fazla iş birliği yapabilmenin hayalini kuruyoruz.”

Kuzey ve Güney Kore ile Kuzey Kore ve ABD arasındaki tarihi zirvelere değinen Büyükelçi Choi, görüşmelerin nükleer silah sorununu çözerek Kore Yarımadası'nda barışın tesis edilmesi yolunda büyük kazanımlar sağladığının altını çizdi.

- "Türk askeri Kumyangjang-Ni’de düşmanın ‘yenilmezlik’ unvanına son vermiştir"

TÜMGAZİDER Başkanı Tandoğan da 2. Dünya Savaşı’ndan 5 yıl sonra Kuzey Kore’nin Güney Kore’yi işgal ettiğini, Seul’un BM'den “bölge ve dünya barışının tesisi” için yarım talebinde bulunduğunu söyledi.

BM’nin bu talep karşısında silahlı müdahale kararı alarak üye devletlerden Kore’ye asker gönderilmesini talep ettiğini, 21 üyenin bu çağrıya olumlu cevap verdiğini hatırlatan Tandoğan, “16’sı muharip 5’i sıhhi destek birliği olmak üzere 21 devletli BM ordusu ve Güney Kore ordusu, fedakarlık göstererek işgale son vermiştir. Kore Savaşı istilaya uğramış bir ülkenin özgürlüğü uğrunda BM’nin ilk müşterek silahlı karşı koymasıdır. Çatışmanın dünya sathına yayılması engellenmiştir.” dedi.

Kore Savaşı'nda 343 bin askerden oluşan BM ordusunun mevcudunun savaşın sonuna doğru 1 milyon 985 bine ulaştığını aktaran Tandoğan, 1950 yılından 1971 yılına kadar Kore’de asker bulundurulduğunu kaydetti.

Tandoğan, Türk askerinin oyalama, taarruz ve savunma muharebeleri görevlerini icra ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu muharebelerden 4’ü savaşın seyrini değiştirmiştir. Çin birliklerini Kunuri’de durdurmuş, BM mensubu birliklerin imha edilmeden geri çekilmesini sağlamıştır. Türk askeri, Kumyangjang-Ni’de düşmanı mağlup ederek ‘yenilmezlik’ unvanına son vermiştir. Bu, BM ordularınca Çin karşısında elde edilen ilk başarıdır. Kumyangjang-Ni, BM’nin moralini yerine getirmiştir. Başkent Seul’un savunmasında da Kore Savaşı'nın sona ermesinde de Türk askeri büyük başarı sağlamıştır. Kore’de 890 Türk askeri şehit oldu. Fedakarlıkları Güney Kore’nin yeniden doğmasını sağlamıştır.”

Tandoğan, Güney’de büyük yıkım kaybına neden olan savaşın ardından Kore halkının savaşın olumsuzluklarını en kısa sürede giderdiğini, günümüzde ülkelerinin dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden biri olmasını sağladığını dile getirerek, “Böylece dökülen kanlar, fedakarlıklar karşılıksız kalmamıştır.” ifadesini kullandı.

Tandoğan, Kore topraklarında kalan Türk şehitlerle ilgili olarak da “487 şehidimiz var. Gerekli DNA araştırmalarıyla Kore’deki şehitlerimize ulaşmayı diliyoruz.” dedi.