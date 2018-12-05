ANKARA (AA) - Tüm Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Nedim Kılıç, "Hiçbir zaman kimse bize acıma duygusuyla bakmasın. Biz de bu ülkenin ferdiyiz sadece bir farkındalığımız var. Ama bunu da hiç kimse kullanmasın. 3 Aralık Engelliler Günü'nde kimi eğlence yapıyor kimi yemek veriyor. Biz o insanlar değiliz." dedi.

Konfederasyon tarafından Ulus'taki 2'nci Meclis binası önünde düzenlenen "1 saatliğine engelli olalım" etkinliğinde konuşan Kılıç, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen Türkiye'den ve yurt dışından engellilerin katıldığı "Engelsiz Kent Ankara Sosyal Farkındalık Kültür ve Sanat Festivali" öncesinde, engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Engelli vatandaşların yaşama gücüne engel konulmaması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Hiçbir zaman kimse bize acıma duygusuyla bakmasın. Biz de bu ülkenin ferdiyiz sadece bir farkındalığımız var. Ama bunu da hiç kimse kullanmasın. 3 Aralık Engelliler Günü'nde kimi eğlence yapıyor kimi yemek veriyor. Biz o insanlar değiliz." diye konuştu.

Engelli bireylerin her işi yapabilecek kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Resmi veya özel kurumlarda engelli kardeşlerimizin önüne bir engel konuyorsa, konfederasyon olarak söz veriyorum o kapıda oturup gerekeni yetkililerle paylaşacağım. Bu yaşadıklarımız Allah'ın vermiş olduğu bir kaderdir. Biz kimsenin ekmeğiyle, suyuyla dilenerek geçinmek istemiyoruz. Biz bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz ve bu hizmetin karşılığını da görmek istiyoruz."

Konfederasyon üyeleri, konuşmanın ardından mehter takımı eşliğinde Ulus'tan festivalin yapılacağı AKM'ye kadar yürüdü.