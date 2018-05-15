"Biz Anadoluyuz" öğretmenlerinden Vali Topaca'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine bağlı 21 ilden 50 bin çocuğun farklı şehirleri ziyaret etmesi amacıyla yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesinin Ankara ayağında görev yapan öğretmenleri kabul etti

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre öğretmenleri makamında kabul eden Topaca, projenin önemi üzerinde durdu. Topaca, 50 bin çocuğu kapsayan "Biz Anadoluyuz" projesinin, sonuçları itibariyle ve verdiği mesajlarla çok daha büyük bir kesime ulaştığını kaydetti. Proje kapsamındaki öğrencilerin Ankara'yı tanıma, Ankara'daki havayı soluma imkanı bulduğunu belirten Topaca, "Ziyaretin, bu çocuklarımızın ruhunda, gönlünde, düşünce ve zihin yapısında çok önemli izler bıraktığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden gelen çocukların Çanakkale, Ankara, Bursa, İstanbul, Edirne, Trabzon ve Giresun'u gördüğünü hatırlatarak, "Bu çocuklar buralardaki insanların da aynı kendileri gibi Türkçe konuştuğunu, kendileri gibi sevindiğini, aile yapılarının, cadde ve sokağın kendi yaşadıkları bölgelerden farklı olmadığını bizzat yaşayarak, görerek anlama fırsatı buldular. Bu 50 bin çocuk, öyle tahmin ediyorum, ileride kendi bölgelerinde hep bu gezideki, bu programdaki o gözlemleriyle birlikte yetişecek ve yaşayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Topaca, projenin önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi gerektiğini belirterek, katkıları ve fedakarlıklarından dolayı öğretmenlere teşekkür etti. Daha sonra Topaca, öğretmenlere başarı belgesi verdi.