Biyogaz enerji üretim santraline olumlu ÇED raporu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Boztepe ilçesinde kurulması planlanan Anka-1 Biyogaz Enerji Santrali'ne olumlu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu verildiği bildirildi.

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan yazlı açıklamada, Harmanaltı Mahallesinde Anka Biyogaz Elektrim Üretim Üretim AŞ tarafından projelendirilen Anka-1 Biyogaz Enerji Santrali için ÇED raporu talep edildiği belirtildi.

Başvurunun ÇED yönetmeliği gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, yönetmeliğin 14. maddesi gereğince "ÇED olumlu" kararı verildiği vurgulandı.