Bitkin halde bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı

KONYA (AA) - Konya'da, yol üzerinde bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yunak ilçesinde, tarlasındaki ekine bakmaya giden bir vatandaş yol üzerinde bir tilki yavrusu ile karşılaştı.

Halsiz vaziyette ve aç olduğunu fark eden vatandaş yavru tilkiye süt verirken, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Milli parklar ekipleri tarafından teslim alınan yavru tilki, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürüldü.

Yavru tilkinin tedavisinin ardından yeniden bulunduğu yerde doğaya bırakılacağı öğrenildi.







