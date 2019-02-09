Bisküvi jelatininde uyuşturucu sevkiyatı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bisküvi jelatinin içine gizlenen sentetik uyuşturucu ile hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'den...