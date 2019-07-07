Bisikletiyle dünya turuna çıkan Alman Türklere hayran kaldı

AYDIN (AA) - Almanya'da yaşayan 21 yaşındaki Magnus Nette, bisikletiyle çıktığı dünya turu kapsamında 5 ayda 6 bin kilometre pedal çevirerek Aydın'a ulaştı.

Ülkesinde garsonluk yapan Alman Magnus Nette, geçen yıl bisikletle dünyayı gezmeye karar verdi.

Biriktirdiği parayla önce bisiklet alan Nette, 30 Ocak'ta Berlin'den yola çıktı.

Çekya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Moldova, Bulgaristan ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye gelen ve Aydın'da konaklayan Nette, birkaç ili gezdikten sonra İran, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan geçerek turunu, Çin'de bitirmeyi hedefliyor.

Seyahati kapsamında 5 ayda 6 bin kilometre pedal çeviren Magnus Nette, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğayı, seyahat etmeyi ve bisiklet sürmeyi çok sevdiğini, garsonluk yaparak kazandığı paranın tamamını tura ayırdığını, bundan sonra da benzer şekilde tüm dünyayı dolaşmak istediğini söyledi."Birçok insanla tanışabiliyorum"

Bisiklet sürerken kendisini özgür hissettiğini belirten Nette, "Çünkü böylelikle ülkeleri daha güzel geziyor ve birçok insanla tanışabiliyorum. Seyahatimde birden fazla ülkeyi görme fırsatı buluyorum. Doğu Avrupa insanları, özellikle Türkler çok iyi insanlar. Çok misafirperver ve arkadaş canlısı. Beni sürekli çay içmeye ve yemek yemeğe davet ediyorlar." dedi.

Bazen otelde kalsa da konaklamayı genellikle kamp alanlarda çadır kurarak yaptığını anlatan Nette, yolculuğunun keyifli geçtiğini ifade etti.

"Türkler çok arkadaş canlısı"

Vücudunun yorgunluğa alıştığını vurgulayan Nette, "Daha 21 yaşındayım ve bisiklet kullanmak fiziksel olarak beni zorlayan bir durum değil. 2 hafta sonra vücut her gün bisiklet sürmeye bir şekilde alışıyor. Bazen çok sıcak, çok soğuk, ya da yağışlı olabilmekte ama yine de kolay bir şey." diye konuştu.

Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren kendisine sürekli yardımcı olmak isteyenlerle karşılaştığının altını çizen Nette, şunları kaydetti:

"Türkler çok arkadaş canlısı, seninle aynı dili konuşmasalar bile yine de seninle konuşmak için çaba harcıyorlar. Bisikletle gezmek bana dünya ve insanlar hakkında çok şey öğretiyor. Farklı insanları, farklı kültürleri birinci elden görüp tanıyorum. Bu bilgileri ve öğrendiklerimi de ülkeme döndüğümde beni daha kültürlü ve donanımlı bir insan yapması için kullanacağım."