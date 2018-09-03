Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

KONYA (AA) - Konya'da iki bisikletin çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Alaaddin Bulvarı'nda iki bisikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Kimlikleri belirlenen iki hırsızlık zanlısı, Mimar Muzaffer Caddesi'ndeki lokantada yemek yerken yakalandı.
Şüphelilerin, ifadelerinde çaldıkları bisikletleri sattıklarını söyledikleri öğrenildi.
Kamera kayıtlarında bisikletlerin çalınma anı yer alıyor.