Birlikte yaşadığı kadını öldüren sanık hakim karşısında

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 3 yıldır birlikte yaşadığı öne sürülen kadını sokak ortasında av tüfeği ile öldüren sanık, hakim karşısına çıktı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halit Çadır, öldürülen Serpil Yıldız'ın çocukları Engin, Emre ve E.Ü. ile taraf avukatları katıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Çadır savunmasında, olay günü sokakta otomobili ile seyir halindeyken Serpil Yıldız'ın kaldırımda yürüdüğünü gördüğünü, aracı park ederek yanına gittiğini söyledi.

Daha önce kendisi hakkında şikayette bulunan Yıldız'a bunun nedenini sorduğunda, maktulün küfür ettiğini savunan sanık Çadır, şöyle konuştu:

"Hakaretleri çok ağrıma gitti, dünya başıma yıkıldı. Arabanın arkasında fırçam bulunurdu. O an onu alıp vurmak istedim. Bagajı açtığımda fırçanın olmadığını, tüfeğin olduğunu gördüm. Tüfeği değnek niyetine kullanıp vurmaya çalıştım. Koluyla savuşturdu, tekrar vurmak isteyince silah bir anda ateş aldı. Yaralandığını fark etmedim. Olay yerinden ayrıldım. Serpil'in bana 60-70 bin lira civarında borcu vardı. Olay günü bu konuyu konuşmadık. Kasten öldürmedim, kazara oldu, pişmanım."

Maktul Yıldız'ın kızı E.Ü. de annesinin, ilgili kurumlara başvurması üzerine sanık hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi.

Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten E.Ü, "Sanık bizimle hiç yaşamadı ama gece evin oraya gelir, camdan bizi dinlerdi. Annemi, 'seni öldüreceğim' diye tehdit ederdi." dedi.

Maktul Yıldız'ın oğulları Engin ve Emre Ü. de annelerinin, sanığa herhangi bir borcu olmadığını öne sürdü.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.G, sanığın olay günü kadını otomobilin etrafında kovaladığını gördüğünü kaydederek, "Sanık, kadını bir tur kovaladıktan sonra av tüfeği ile başından vurdu." diye konuştu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, maktulün 10-12 yıl önce eşinden boşanıp kızı ile birlikte yaşadığını, çalıştığı kahvaltılık malzemeleri satan iş yerine müşteri olarak gelen sanık ile burada tanıştığını ve birlikte yaşamaya başladığını ifade etti.

Olaydan 30-40 gün önce hastalanan maktulun tedavi gördüğü hastaneye giden ve ısrarlarına rağmen odaya giremeyen sanığın, içeride bir erkek olmasından şüphelendiğini, bu süreçte maktule olan güveninin kaybolduğunu, aralarında tartışmalar yaşandığını ve şikayet üzerine uzaklaştırma kararı alındığını hatırlatan savcı, Halit Çadır'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talep etmeleri üzerine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 Şubat'a erteledi.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Tamer Sokak'ta, 8 Aralık 2018'de, 59 yaşındaki Halit Çadır, 3 yıldır birlikte yaşadığı iddia edilen 43 yaşındaki Serpil Yıldız'ı av tüfeği ile öldürerek olay yerinden kaçmış, olayda kullandığı silahla yakalanıp tutuklanmıştı.